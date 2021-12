Julio Bárbaro: "Hoy vemos a dos fracasos, el Gobierno y la oposición"

El político, escritor y analista Julio Bárbaro, se despachó sobre la actualidad nacional y la situación crítica del Gobierno. En diálogo con "Bigote" Acosta, expresó que la manifestación realizada ayer no fue democrática.

"Mi análisis es que hicieron la plaza los que Perón expulsó por imberbes", apuntó recordando el famoso acontecimiento del acto del 1° de Mayo de 1974, cuando el entonces presidente echó al ala izquierda del sector.

"Ayer en la plaza se festejó la democracia sin democracia. Porque era un sector que además no respetaba al resto, no lo valoraba. Mezclaron a Chávez, a Venezuela, no estaba nada claro".

Para el entrevistado, la situación es clara: Argentina lleva 38 años de decadencia. Y esto se ve reflejado en la cantidad de personas subsidiadas y atendidas por el Estado nacional. "La democracia empobreció. La libertad de los empobrecidos es menos libertad".

Pero, fiel a su estilo, no sólo fue crítico al Gobierno. "La oposición no es una alternativa que te la ofrezca. Hay que elegir entre dos fracasos, el anterior o el actual. Ahí no queda espacio para los sueños".

Escuchar también el audio completo: