COVID-19: el nivel de anticuerpos y memoria inmunológica de los santafesinos

Un equipo interdisciplinario conformado por investigadores del CONICET, la UNL, la UNER, la UADER y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr. Emilio Coni”, ha estado realizando medición de anticuerpos contra el coronavirus en viviendas seleccionadas al azar, en base a una muestra probabilística que brindó el IPEC.

Algunos resultados preliminares indican -si se confirma la tendencia- que los santafesinos están bien protegidos, con una gran mayoría de la ciudadanía con memoria inmunológica y un alto porcentaje (54%), con valores elevados de anticuerpos.

En los próximos reportes se describirán los resultados de los niveles de anticuerpos según la edad y según esquema de vacunación. El proyecto es financiado por la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno de Santa Fe.

Los anticuerpos dan información muy relevante sobre las defensas adquiridas contra un patógeno, en este caso el SARS-CoV-2, causante de la COVID-19. Luego de la infección o la vacunación, el organismo produce defensas específicas para combatir a ese agente infeccioso. El poseer anticuerpos significa que el sistema inmune ya "conoce" al virus, tiene "memoria inmunológica", y cuanto mayor nivel en su sangre, más difícil va a ser para el virus replicarse.

Cuántos santafesinos tienen memoria inmonológica

Un análisis preliminar de las muestras procesadas hasta el momento -teniendo en cuenta ciudadanos de cualquier edad, vacunados y no vacunados, que tuvieron o no COVID-19-, indica que un 87% de las mismas posee anticuerpos contra SARS-CoV-2. Proyectando esto a toda la población, estos resultados sugieren que una vasta mayoría de los ciudadanos de Santa Fe posee memoria inmunológica, y ante una exposición al virus podrían rápidamente montar una respuesta inmune vigorosa para frenar su replicación. Aquellos que no tienen memoria inmunológica, en su gran mayoría no estaban vacunados al momento de tomar la muestra.

La importancia de conocer los niveles

Las variantes actuales del SARS-CoV-2 enfrentan un paisaje evolutivo en donde cada vez más gente tiene defensas, sea por haberse infectado o por haberse vacunado. Eso determina que las variantes que tengan más éxito son aquellas que evolucionen en capacidad de evadir esas defensas. Afortunadamente, la evasión que van logrando es incompleta. Esto quiere decir que las defensas generadas por variantes anteriores o por las vacunas siguen funcionando, aunque con menor eficacia. Por esto, la mejor protección contra Omicron la va a dar un nivel de defensas alto. Los niveles de anticuerpos indican el nivel de defensas, aunque sólo de la parte humoral.