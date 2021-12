Busatto: "Soy socio e hincha de Colón, nunca haría nada perjudicar al club"

El diputado provincial Leandro Busatto dio positivo de Covid-19 este miércoles, según confirmó el propio legislador a las autoridades de la Cámara Baja, luego de visitar ayer al plantel de Colón que el sábado jugará por el Trofeo de Campeones ante River Plate en Santiago del Estero, lo que provocó alarma en el club santafesino.

El legislador debía participar mañana de una cena en Olivos con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto a unos 20 dirigentes justicialistas de todo el país y para ello se realizó un hisopado en el hospital local Cullen antes de viajar, donde se determinó el positivo en coronavirus.

En su cuenta de twitter, dijo: "Ayer se vulneró una información privada y se instalaron mentiras que sólo buscaron causar daño. Se hizo público el resultado positivo de mi test rápido, que es una información personal, no pública. Y se dijo que viajé al exterior e incumplí la cuarentena. Falso: no salí del país".

"El único contacto que tuve con el plantel fueron 10 minutos al aire libre, en un acto institucional, como uno de los representantes de @CamaraDipSF que entregó una distinción al club. El único momento en el que nos quitamos los barbijos fue para la foto", manifestó el diputado.

Me hisopé sin síntomas, porque debía participar de una cena institucional en Buenos Aires. Cuando supe el resultado, me comuniqué con la dirigencia de Colón para informarlos, y me aislé. No oculté nada. Seguí los pasos que debía seguir.

— LEANDRO BUSATTO (@leandrobusatto) December 16, 2021