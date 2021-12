Concejal de Totoras propuso rebajar un 40% las dietas y hubo revuelo

Un edil del Concejo Municipal de Totoras propuso una iniciativa que provocó rechazo y revuelo. Planteo la quita de un 40 por ciento del valor de las dietas legislativas. Ese dinero sería donado a instituciones intermedias de la localidad.

El autor del proyecto fue el concejal del Frente Progresista, José Pascual. De inmediato, generó el rechazo y hasta repudio de la mayoría de sus pares. "Sostengo que es importante tener un gesto para la reducción del costo político", argumentó.

Desde la vereda de enfrente, opinan muy distinto, como es el caso de su par del peronismo, Javier Griva. "Esto es desprestigiar a la política; mi posición es clara y no voy a ceder un peso de lo que me corresponde porque me lo gané bien", alegó.

Tampoco la presidenta del cuerpo, Daniela Cogo, lo acompañó. Y fue muy específica: "Esto nos pone ante la sociedad como que estamos cobrando un 40 por ciento más que no nos corresponde".

En conclusión, la iniciativa está acabada antes de comenzar su debate. Si bien pasó a comisión para su análisis, la amplia mayoría del cuerpo ya adelantó que lo rechazará. Y que las dietas y adicionales que los ediles totorenses cobran, seguirán como están.