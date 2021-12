Cristian Argiz: "Me capacite para ser Director Deportivo y darle un salto de calidad al fútbol argentino"

El fútbol en Argentina llegó a final tras el partido de Colón y River en Santiago del Estero y comenzó a tener movimientos el mercado de pases. Los equipos comenzarán a buscar refuerzos para armar el plantel para el 2022.

En cuanto al mercado de pases desde Sin Mordaza dialogamos mano a mano con Cristian Argiz, representante de jugadores.

¿Arranca el mercado de pases en Argentina y en Europa cómo te estás preparando?

Con la mismas ganas, disciplina de siempre, pero con mucha más experiencia.

¿Cómo es tu día a día en el trabajo en el fútbol?

Te cuente me levanto 4:30 o 5 a.m. de lunes a lunes, comienzo con los mensajes y videollamadas a Europa, tomo el pedido de lo que me solicitan y hago un análisis de los jugadores de Argentina y Sudamérica que están en altura de lo que me solicitan. No cualquier jugador argentino o sudamericano da la talla para hacer ese gran Salto. Aparte de la técnica, contextura física, mentalidad, etc hay que tener la intuición( que para mí es clave) para recomendar y no equivocarte.

¿Cuáles son tus objetivos para el 2022?

Mira dentro del detrás de escena del fútbol, me he preparado estudiado y capacitado y me gustaría ser Director Deportivo o trabajar en la secretaría técnica de un equipo de Europa o de Argentina y darle un salto de calidad en este caso al fútbol argentino por todo lo aprendido en el día a día con los directores deportivos de Europa. Hay un estudio que me apasionema qué se llama Moneyball ( se ha hecho una película al respecto) Qué es el estudio minucioso del rendimiento de los jugadores precio, calidad y estoy seguro de qué con un presupuesto bajo se puede armar un gran equipo. No tengo ninguna duda de eso.