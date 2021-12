Otra aventura de Jorge Nini: "En la ruta tuve cariño, afecto e hinchada"

El sabalero de San Javier recorrió otra vez cientos de kilómetros para ir a ver al su club. Jorge Niní viajó desde el martes al viernes, para llegar a la final de Colón contra River en el Trofeo de Campeones.

"Fue un viaje especial, con mi pueblo sabalero unido. La verdad que tuve momentos difíciles, pero fue emocionante a la vez. Cumplí el objetivo. Salí el martes a las 5 y media y media de la mañana y llegué el viernes. Los cuatro días tuve el viento a favor", explicó.

El viaje fue organizado. Nini tenía pensado la cantidad de kilómetros a realizar por día. "No planeaba el descanso, yo me tiraba un rato a dormir y seguía. Mientras mi cuerpo no sienta nada raro, yo pedaleo, pedaleo todo el día".

Por último, admitió "No pensé que por esas rutas iba a tener semejante cariño, afecto e hinchada. En todos los lados iba gente de Colón".

