Facundo Farías: "Me pone feliz que River y Boca se fijen en mi"

El delantero, de barrio Los Hornos en Santa Fe, empezó a sonar en River en las últimas horas y el Millonario podría pujar con Boca, que también lo quiere, para quedarse con sus servicios.

El mercado de pases del fútbol argentino empieza a entrar en su punto más caliente en el que los rumores de refuerzos con moneda corriente y los dirigentes realizan llamado tras llamado todos los días buscando reactivar negociaciones o para llegar a acuerdos finales y así incorporar a los futbolistas solicitados por sus respectivos entrenadores. Y en River no es la excepción, porque Gallardo pidió refuerzos de jerarquía y van a llegar.

En las últimas horas, el nombre que empezó a sonar en Nuñez fue el de Facundo Farías, el delantero de 19 años que milita en el Sabalero y es una de las joyas del fútbol argentino.

Hace rato que Boca lo tiene en carpeta y ahora se sumó el interés del Millonario, por lo que podría desencadenarse otra novela de mercado como lo fue la de Walter Montoya en su momento.

Sin ser ajeno a todo lo que se habla, el jóven atacante habló de los rumores que lo vinculan al Más Grande: Me pone feliz que River y Boca se fijen en mi. Mis amigos me preguntan si me llamaron Gallardo o Riquelme, pero Gallardo es el mejor entrenador del país y potencia a muchos jugadores", declaró en diálogo con Fútbol 590, tirándole flores al Muñeco. Y cerró: "Me gustaría seguir un año más en Argentina".

Facundo Farías se encuentra de vacaciones en Buenos Aires junto a su representante y padrastro para descansar y cargar pilas para lo que vendrá en el 2022 con la Copa de la Liga Profesional, Copa Argentina y Copa Libertadores.

La Pagina Millonaria