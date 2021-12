Caso del Jardín Namuncurá: "Este proceso podría haberse realizado con mi marido en libertad"

Fernanda De Luca, esposa de Juan, el profesor de Educación Física acusado por abuso sexual contra cinco menores, dialogó con Sin Mordaza TV. sobre la difícil situación que atraviesan.

El caso empezó el 7 de octubre, cuando se enteraron por la llamada de la directora del Jardín Ceferino Namuncurá, que había un grupo de padres realizando una denuncia en su contra. "También nos empezaron a llamar amigos, porque estaba saliendo su foto y su nombre en internet", comentó.

"Fue un shock en un primer momento. Mi marido tiene 25 años de docencia en diferentes espacios y nunca le pasó. Nos acercamos al gremio, buscamos un abogado y él se presentó a la justicia. Volví a mi casa y a las 3 de la tarde nos avisan amigos que salgamos porque la dirección circuló por redes sociales. A las 5 nos llamaron los vecinos de que asesinaron a nuestras mascotas, prendieron fuego la casa y rompieron todo. Nuestra vida cambió totalmente", admitió emocionada.

Para la entrevistada, la violencia fue desmedida aun si se comprueba que es culpable, hecho que tendrá que determinar la justicia. Por los daños en su hogar no hay detenidos y todavía se mueven con mucha precaución porque circulan las imágenes de sus rostros. Ahora, Fernanda De Luca no sólo tiene que velar por ella, sino también por sus tres hijos.

La causa

Juan está imputado por cinco hechos que sufrieron cinco niñas, según se desprende del relato de una mamá. "Ella hizo la denuncia y de ahí comenzó a circular la información. Muchos papás vieron esto y bueno, se involucraron".

La niña le dice que se golpeó en la hamaca pero ella no le cree. La lleva al centro de salud público, al Iturraspe. En ese lugar cuatro profesionales descartan el abuso, incluso la nena sostiene que se cayó. En el Hospital de niños se le dice que no hay abuso, pero la madre actuó igual.

"Se llaman operadores del sistema judicial, son instituciones de apoyo a la justicia. Pero el problema es que los niños no deben ser expuestos a reiteradas intervenciones. Cuando se hace la denuncia, se da intervención a la subsecretaría de Niñez. Así, esta niña sufrió otro interrogatorio. En un día esa niña recorrió cerca de diez personas y la mayoría dijo que no había nada", explicó la entrevistada.

"La única prueba que teníamos de que esto no ocurrió eran las cámaras del colegio y no se preservaron los videos, no se solicitó esa evidencia. La fiscalía no pidió esa prueba. Hay muchas cosas que no se han tomado en cuenta, del expediente se desprende mucha información. La historia está desarrollada en la misma exposición que hicieron los padres".

Cámaras Gesell

Las cámaras Gesell debería ser tomado por un equipo interdisciplinario, pero eso no existe. La fiscalía viene desarrollando habitualmente estas cámaras, pero no es su tarea. "Pedimos con la defensa las primeras cámaras Gesell y propusimos un perito de parte para hacerla. Es muy importante quién toma la cámaras".

En una de ellas hay tremendas irregularidades, según relató De Luca. "Estos niños el año pasado no concurrieron a la escuela, este año tuvieron alternancia entre burbujas. En un contexto donde hay protocolos y jardines para trabajar muy estrictos. Todos los profesores del jardín declararon y contaron que había distanciamiento, el nivel de detalle es claro. Y esto debe ser tenido en cuenta, los niños no podían tener contacto con el docente, se utilizaban elementos individuales".

Preventiva

"El juez consideró que las niñas podrían no declarar con la suficiente libertad si mi marido no estaba preso. Este proceso podría haberse realizado con mi marido en libertad. Porque es una condena anticipatoria", dijo por último.