Martín Sendoa habló sobre las ofertas de Facundo Farías

Facundo Farías es una de las grandes apariciones del fútbol argentino al punto que tanto Boca como River mostraron interés en el futbolista de Colón de Santa Fe, que lo tasó en 10 millones de dólares.

Farías no solo es seguido de cerca por Boca y River, sino que su representante, Martín Sendoa, comentó que en las últimas horas recibió un llamado desde España por el jugador.

El mensaje del representante de Farías para Boca y River

Martín Sendoa, representante de Facundo Farías, habló hoy en radio Rivadavia y contó que recibió un llamado de un “muy grande” de Europa.

"Esta mañana ya me llamó uno de los equipos grandes”, aseguró Sendoa y explicó: "Hoy me llamó un argentino que vive en España, interesado en Facundo y me pidió una semana, es ex jugador y jugó en el Atlético Madrid”

"Estoy hablando con un equipo muy grande de Europa, si esta semana ni Boca ni River avanzan, vienen muy fuerte por el chico que no tiene pasaporte", aseguró el representante del jugador.

El deseo de Farías: jugar la Copa Libertadores

En La Oral Deportiva, Sendoa manifestó que "el dueño del pase es de Colón, ellos van a tener la decisión de venta, yo no tengo nada que ver, quería aclarar eso porque la gente tira mucha mierda".

"Facundo quiere jugar la Libertadores”, reconoció Sendoa y aclaró: "Desde España me llamaron a mí, no a Colón. A mí me gustaría que vaya, pero pedí que lo dejen un año más en Argentina".

