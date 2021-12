La Defensoría del Pueblo intervendrá por la falta de agua en Santo Tomé

Las numerosas denuncias de ciudadanos santotomesinos de tres barrios de esa ciudad que se encuentran sin servicio de agua potable desde el jueves 23 presentadas en la Defensoría del Pueblo motivaron las actuaciones de la institución urgiendo a que se subsane a la mayor brevedad.

De ello dio cuenta hoy el defensor del Pueblo, Jorge Henn, al hablar de la zona ante quienes luego de historiar el devenir de la crisis recordó que se está en los umbrales “de una nueva discusión de actualización de tarifas”. La Defensoría siempre ha participado en todas las audiencias públicas en las que se discutieron las razones por las que la ASSA solicitara actualización tarifaria.

El hecho específico del corte en Santo Tomé que, reveló Henn, se habría producido por la rotura de una cañería troncal del acueducto de Desvío Arijón cuyo repuesto habría demorado en llegar y que puso de manifiesto un entramado complejo que evidencia desde falta de actualización normativa a contradicciones de gestión.

“El mismo Estado que recomienda a sus ciudadanos que se cuiden de la actual ola de calor enfrentando las altas temperaturas con una adecuada hidratación deja a cientos de vecinos de todas las edades con la canillas secas”, ejemplificó.

Henn entiende que estos vecinos damnificados no sólo deben ser resarcidos “con créditos para que se le descuenten de sus facturas los días en los que no tuvieron servicio” sino que urge dictar los instrumentos normativos “para contar con reglas claras dado que el sistema de acueductos ha modificado la antigua normativa heredada de la privatización luego revertida por lo que si bien hoy ASSA no es responsable del suministro fuera de las 19 ciudades que están en su jurisdicción sí lo es del acueducto que, como en este caso, lleva el agua a una ciudad como Santo Tomé que no lo está”.