La EPE no informó cortes rotativos y se aboca a reclamos por cuadras

En medio de un panorama caótico por el calor y los cortes de luz en la ciudad de Rosario, este jueves la Empresa Provincial de Energía (EPE) informó que se registró un desperfecto eléctrico que afecta a una gran cantidad de vecinos de la zona oeste. Desde temprano, se trabajaba en la red subterránea de Cerrito a Gaboto y de Avellaneda a Roullón.

Con respecto a los cortes programados, la EPE no notificó ninguno para este jueves. Sin embargo, eso no significa que no haya zonas que puedan quedarse sin luz momentáneamente, dado a que el sistema se encuentra colapsado por la alta demanda de energía.

Desde la distribuidora pidieron que, en caso de tener un corte de luz que no figure en la zona mencionada, los usuarios se comuniquen a las vías oficiales de contacto de Rosario y Santa Fe.

Esto se debe a que puede tratarse en un problema de la red de baja tensión y, si no se reporta por los usuarios, la empresa no tiene forma de conocer la falla y tratar de resolverla.

En tanto, la EPE anunció el beneficio aplicado a todos los santafesinos, que responde a circunstancias que puntualmente atraviesa la ciudad debido al tipo de tendido en su red de distribución.

“Por precisa indicación del Gobernador Omar Perotti pondremos a disposición todo a nuestro alcance para atenuar el impacto de las consecuencias de la ola de calor y el exponencial crecimiento de la demanda sostenido sobre los usuarios afectados. Es importante aclarar que se trató de un porcentaje menor al 10% del total de los usuarios en la ciudad. Como empresa pública respondemos a todos los usuarios y debemos comprender las circunstancias que están viviendo. Todos los usuarios afectados por más de 9 horas automáticamente van a recibir un descuento en su factura tomando el consumo promedio”, adelantó y señaló que la rebaja será significativa, ya que se multiplicará por tres la cantidad de horas sin servicio”, explicó el presidente de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Mauricio Caussi.

Aclaró que es un descuento para usuarios afectados por desperfectos en la red de media tensión, más allá de que en el campo de las distribuidoras eléctricas no exista el concepto de resarcimiento en la actualidad, también dijo: “Seguimos trabajando en gestionar en un contexto de complejidad climática para el bien de los santafesinos y santafesinas, esto no implica que continuaremos analizando la situación teniendo en cuenta medidas complementarias en caso de ser pertinente", agregó.