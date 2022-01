Benjamín Vicuña hará su primer Ironman

Es que solo un par de meses alcanzaron para que la vida del papá de Blanca, Bautista, Beltrán, Benicio, Magnolia y Amancio de un vuelvo en varios aspectos. Con nuevos proyectos laborales, está rodando el filme Miénteme y grabando la tira de Telefe El primero de nosotros, se separó de la China Suárez hace menos de seis meses, está manteniendo una relación cordial con su ex Carolina Ardohain y se mudó a Barrio Parque.

En los últimos meses se propuso un nuevo reto: realizar su primer Ironman, acompañando todas las modificaciones con un cambio físico.

El domingo 20 de febrero el actor chileno se lanzará en Nordelta a la aventura. El Ironman 5150 consiste en 1500 metros de nado, 40 kilómetros de bicicleta y 10 de running. Para eso, desde hace tres meses está entrenando con su coach, Maximiliano Martínez Monzón a quien conoció a través de la madre de sus hijos más chicos, cuando ella hacía yoga con la mujer de éste, Eugenia Montefalcone quien también le dio clases a otras famosas como Nicole Neumann o Gianinna Maradona.

El entrenador aseguró en diálogo con Teleshow que aunque están trabajando juntos desde hace muy poco tiempo, Vicuña siempre estuvo vinculado al deporte: “Tiene una muy buena base de rugby en Chile de chico y unas condiciones espectaculares para el deporte, adaptándose a cualquier terreno”. Comenzaron entrenando dos veces por semana adaptando los horarios a los de los rodajes y ahora la intensidad se multiplicó y tienen unos cuatro encuentros: “En ellos abordamos de menos a más las tres modalidades del triatlón, con series de dos horas cada entrenamiento”.

¿Cómo surgió la idea de hacer un Ironman? “Salió de grandes charlas y entrenamientos juntos donde le fui relatando historias increíbles de experiencias vividas mías en el Triatlón Ironman”.

Al ser consultado sobre cómo definiría a su alumno, Martínez Monzón eligió una palabra más que contundente “Super” Benjamín: “Como le digo yo es un deportista de raza, ágil , dinámico y gran fortaleza física”.

Maximiliano tiene 50 años y entrena regularmente desde hace quince, aunque se se inició en en triatlón hace una década: “Uno comienza como todo en la vida de menos a más, nadando, corriendo orgánicamente, cuando vas mejorando, y las endorfinas que dan alegría y bienestar ya son parte de tu vida, querés naturalmente llegar un poco más adelante, incorporas las salidas en bici y cuando te querés acordar estas haciendo la tres modalidades con regularidad e inscripto en tu primer tría”. Dijo quien compitió en 8 Ironman 70.3 y 15 triatlones olímpicos además de maratones, carreras en montaña, arena y campo. Y es por eso que ahora quiere transmitir lo aprendido “a toda aquella persona que necesite ayuda, haciendo servicio, creando conciencia en todo aspecto”, como es el caso de Benjamín, que le próximo 20 de febrero lo demostrará nadando, corriendo y andando en bicileta.

Fuente: Infobae