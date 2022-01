La ex pareja de Paulo Londra criticó al cantante

En las últimas horas, Paulo Londra se convirtió en noticia y no precisamente por su música. Su ex pareja, Rocío Moreno rompió el silencio tras ponerle punto final a la pareja, después de 7 años de relación, una hija en común y un bebé en camino.

LEER MÁS: Paulo Londra será padre por segunda vez y lo anunció orgulloso y feliz

El cantante de trap y la joven son padres de Isabella, una niña que hoy tiene poco más de un año y medio. Además, esperan que Rocío de a luz a su nueva bebé a fines de febrero. Lo cierto es que Moreno recibirá a su segunda hija, totalmente separada del artista de acuerdo a lo que declaró en diálogo con Infobae.

"Siempre tuvimos proyectos de familia grande, por eso estaba feliz con la llegada de Isabella, que nació en julio del 2020, en plena pandemia. Tuvimos una crisis muy grande, él después me pidió disculpas, le creí y apostamos a la familia", comenzó a contar Rocío.

Acto seguido, la ex novia de Paulo remarcó: "Después del nacimiento de la nena, empezó a salir mucho con amigos. A mi eso no me molestaba pero sí que estuviera ausente en la casa. Volvía cada vez más tarde o no volvía, se quedaba con sus padres para que yo no viera los horarios y cómo volvía”.

Con total sinceridad, la madre de Isabella compartió que este segundo embarazo la encontró sola y asustada. "Tuve miedo porque una vez me dejaron internada por presión alta. Tenía contracciones recurrentes y a nadie cerca para ayudarme”, compartió. “Ahora mi familia me ayuda con Isabella pero antes no porque me daba vergüenza contar lo que pasaba", aclaró al respecto.

“En los primeros meses de embarazo recuerdo una madrugada que yo estaba descompuesta, le pedí que volviera para ayudarme porque estaba con la nena muy chiquita y me dijo que llamaba para fastidiarlo. Apareció a la mañana", sumó Rocío a su relato. Por otro lado, la madre de la hija de Paulo contó cómo se entero que Londra estaba en Norteamerica: "Me dijo que tenía pensado viajar pero después me enteré por los medios que se había ido a los Estados Unidos".

Leer también: Paulo Londra, en el "top ten" de artistas que más recaudaron a nivel mundial en Spotify

“Se dejaron de seguir en Instagram. No hay vuelta atrás. Si querés contarle al mundo que está todo mal con tu pareja famosa, dejá de seguirla en redes”, sentenció Rodrigo Lussich, que mostró una serie de enigmáticos tweets de Moreno en redes.

“Ella se muestra con su familia, pero sin fotos de él y sin mencionarlo”, siguió el conductor, alegando que, si bien ni Paulo Londra ni su pareja salieron a aclarar los tantos, las especulaciones están más fuertes que nunca. “El famoso músico comunicó hace poco que están esperando una nueva bendición”, en la misma dirección Virgina Gallardo informó.

“Se dejaron de seguir, están esperando familia, pero ella lo ignora y dice que lo que se ve en redes no es la realidad”, cerró Rodrigo Lussich, y Adrián Pallares lo respaldó: “Dice que si le pagan, sale a contar todo”.

Fuente: El Trece