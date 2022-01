Los policías que no tengan dos dosis deberán hacer teletrabajo desde sus domicilios

La jefa de la Policía de la provincia de Santa Fe, Emilce Chimenti, precisó este lunes que “más de 95% de la población policial está vacunada con las dos dosis, y la mayoría está recibiendo su tercera dosis”.

“Necesitamos que todo nuestro personal este vacunado, porque sabemos que los riesgos son mayores cuando no lo están”, destacó Chimenti; y señaló que con el objetivo de resguardar “nuestro personal y a la gente con la que tienen que interactuar”, se definió que “todo el personal que no cuente con las dos dosis de la vacuna haga teletrabajo, desde su domicilio”.

La medida surgió de “una resolución que tomamos en conjunto con la plana mayor de la Policía, basados en los decretos que refieren a la vacunación y al pase sanitario, que se le exige a la población”, indicó la jefa de policía.

A continuación, señaló que “esta pandemia nos sorprende día a día, por lo que vamos a analizar cada caso en particular de cada personal policial”; y precisó que el personal policial no vacunado es de entre el “3,5 y 4%, de una población de 24 mil policías. Es un número menor”, destacó.

Por último, Chimenti indicó que “tenemos gente que ya no está portando arma y gente que si. El retiro del arma se realiza si no va a actuar cómo policía; es una medida que ya se realizó en el inicio de la pandemia a los agentes que están en su domicilio, y al no portar arma no puede hacer ninguna otra tarea de seguridad, o servicios adicionales, que es donde más se exigen los pases sanitarios”.