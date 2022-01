Manu Urcera, el novio de Nicole Neumann, habló tras los rumores de infidelidad

Manu Urcera rompió el silencio.

Finalmente, el piloto habló tras la filtración de un chat que lo comprometía en su relación con Nicole Neumann.

"Agradezco la preocupación. Estamos bárbaro y en familia. El chat es falso, si te fijás en el chat tiene un tilde azul, cosa que no utilizo. El teléfono no es el mismo. Todo lo que se dijo es falso. No hubo pelea, ni discusión, ni nada. Nicky está bastante acostumbrada a que salgan este tipo de cosas. Y se las banca. Les mando un beso", cerró.

Pese a la polémica, los novios se mostraron desentendidos del asunto en redes sociales y, aparentemente, hicieron borrón y cuenta nueva.

Después de la filtración de los chats, la modelo habló con A la tarde: “En una de esas podía llegar a pasar que me diera cabida. Si pasaba, pasaba”. “Fue a partir de octubre, pero no eran charlas constantes porque yo a él no le escribía. Mucho menos por su situación de estar en pareja, pero podíamos llegar a coincidir en Año Nuevo porque acá es muy común ir a pasarlo a Las Grutas”, agregó.

“Obvio que no se pudo concretar nada porque tenía toda la gente atrás, su familia y fue imposible. Quedó ahí. Yo no lo vi ni mucho menos”, cerró Eugster.

Fuente: El trece