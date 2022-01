¡Increíble! Duki casi se prende fuego en vivo

Duki vivió un peligroso momento este viernes por la noche.

Durante una presentación en Mar del Plata dejo. Los fanáticos que estaban presentes en el nuevo predio de la famosa ciudad llamado AtPark, quedaron impresionados a ver la suerte que tuvo el artista.

El cantante estaba eufórico en medio de la interpretación de su tema "Hello Cotto", tanto así que no se percató de que se acercó demasiado a donde estaba ubicado uno de los lanzallamas artificiales y este justamente se disparó en ese momento.

Duki compartió una foto en Twitter, la cual fue capturada mientras estaba por delante de los lanzallamas y pareciera que las llamas emanan de su cuerpo, con ella presumió el delicado momento que vivió pero con humor: "Esta foto es real. Ayer casi me prendo fuego en el show. Duko a.k.a. Antorcha Humana". Uno de sus fanáticos respondió el tuit y sumó un video que deja ver cuando el novio de Emilia Mernes casi se quema el rostro: "¡Confirmo antorcha humana!".

En su cuenta de Instagram Duki también publicó la foto y contó un poco de lo que sucedió anoche: "Cuando te paras arriba de los lanzallamas sin querer".

María Becerra no pudo evitar comentar en el post de su colega: "Amigo no puedo creerlo, literal que no te moriste de pedo". Por otro lado, su nuevo amor Emilia le escribió: "Vos cuando estás conmigo", haciendo referencia a lo caliente que está su relación.

