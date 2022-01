Tres servicios de streaming podrían desaparecer

Netflix Inc no cumplió con las previsiones de Wall Street de nuevos suscriptores y ofreció una previsión más débil de lo esperado para principios de 2022, ya que sus rivales encendieron una disputa por los espectadores de televisión.

El mayor servicio de streaming del mundo sumó 8,3 millones de clientes de octubre a diciembre, cuando lanzó nueva programación que incluyó películas repletas de estrellas como "Red Notice" y "Don't Look Up" y una nueva temporada de "The Witcher".

Esta noticia ha hecho que las acciones de Netflix cayeran un 20% en tan solo una jornada, la del viernes pasado. ¿Qué está pasando en Netflix? ¿No es un poco exagerado que pierda tanto valor en bolsa si sigue creciendo? ¿Por qué la compañía ha perdido un 40% de capitalización desde noviembre?

Los analistas del sector habían previsto que Netflix sumara 8,4 millones, según datos de Refinitiv IBES. El total de suscriptores globales de la compañía alcanzó los 221,8 millones.

Días atrás, Netflix subió los precios en su mayor mercado, Estados Unidos y Canadá, donde, según los analistas, el crecimiento está estancado, y ahora busca expandirse en el extranjero.

La compañía se montó en una montaña rusa durante la pandemia, con un fuerte crecimiento a principios de 2020, cuando la gente se quedaba en casa y las salas de cine estaban cerradas, seguido de una desaceleración en 2021.

Netflix captó más de 36 millones de clientes en 2020 y 18,2 millones en 2021. En 2022, se espera que el crecimiento de suscriptores de Netflix se estabilice y vuelva al ritmo registrado antes de la pandemia, según los analistas.

La próxima programación de la compañía incluye nuevas entregas de "Ozark", "Bridgerton" y "Stranger Things" y un documental sobre Kanye West en tres partes.

Pero sus competidores, como Walt Disney Co y HBO Max, están invirtiendo miles de millones en la creación de nuevos programas para hacerse con una parte del mercado del streaming.

Netflix reportó ingresos en el cuarto trimestre de 7.710 millones de dólares, en línea con las estimaciones.

Se espera que Netflix gaste 18.000 millones de dólares en contenidos este año, según estimaciones de Morgan Stanley, ya que busca mantener su liderazgo frente a sus competidores como Disney Plus, HBO Max de AT&T, Apple TV Plus, Amazon Prime Paramount Plus de ViacomCBS y otros.

Las 8 principales compañías audiovisuales de Estados Unidos tienen en mente gastar, al menos, 100.000 millones de euros en nuevas películas y programas de televisión para tratar de hacer frente al streaming.

Tal y como apuntan en Financial Times este enorme desembolso se debe principalmente a la preocupación de que atraer nuevos clientes será realmente complicado, sobre todo después del crecimiento impulsado por la pandemia en 2020 y 2021.

Para algunos analistas, el mercado de streaming se volvería más estable una vez que hubiera un período de consolidación, que cree que ocurrirá en tres años o antes. "Tres (streamers) tienen que quebrar y tres tienen que sobrevivir", dijo. Y entonces los contenidos podrán ser más razonables en cuanto a su precio".

