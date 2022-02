La historia del empresario uruguayo imputado por narcotráfico que viajó a Rosario para casarse

Tras el triple crimen ocurrido luego del casamiento entre Brisa Milagros Leguizamón y Esteban “Pinky” Rocha, procesados en causas por narcotráfico, trascendió que el fin de semana contrajo matrimonio en Rosario Martín Mutio, un empresario uruguayo imputado por el hallazgo en 2019 de 4,5 toneladas de cocaína en Hamburgo.

La ceremonia encendió las alertas ya que Mutio no puede salir de Uruguay debido a que pesa sobre él una imputación por reiterados delitos de estafa y librar cheques sin fondos. El pasado noviembre, la Justicia uruguaya dispuso que durante 180 días Mutio no podía salir del país ni comunicarse con las víctimas. Estas medidas cautelares se dispusieron para que no hubiera riesgo de entorpecimiento de la indagatoria.

Leer también: Qué dijo el cura que casó a la pareja prófuga de Ibarlucea

Según el diario El País de Montevideo, el director de Comunicación de la Fiscalía, Javier Benech precisó que la fiscal de Colonia, Alejandra Domínguez, concedió a Mutio la posibilidad de viajar a la Argentina para contraer matrimonio. En ese marco es que se registró el casamiento en Rosario. Días después de estar en el país, el empresario pidió una prórroga, que le fue negada, por lo que deberá retornar en los próximos días a Uruguay y presentarse ante la Justicia para no se declarado en rebeldía.

Mutio es un joven empresario proveniente de una familia de productores vitivinícolas uruguayos, propietarios de la Bodega Santa Rosa, pero también tiene familia argentina. Su madre aparece vinculada con Hafdasa, empresa pionera en la primera mitad del siglo XX en la fabricación de vehículos y armas. Por eso resolvió contraer matrimonio y realizar la fiesta de casamiento en Rosario.

Leer también: Juicio el Día de los Enamorados: otro capítulo de película tras el casamiento en Ibarlucea

La Justicia uruguaya imputó a Mutio luego de que se comprobara que, para el embarque de cocaína a Hamburgo, creó la empresa exportadora CSA. Para poder llevar a cabo la maniobra usó un director (G.R.) y un accionista principal (N.O), ambos titulares ficticios. La Fiscalía presentó pruebas del artilugio ilícito en noviembre pasado y, por eso, el empresario quedó vinculado a la investigación por narcotráfico.

Según declaró Mutio, esto lo hizo así por “encontrarse embargado por mantener deudas con todos los bancos de plaza”. Pero según Fiscalía esta “situación económica no se condice con el hecho de que el mismo posea cinco empresas más (L.S.A., L C, M S.A., A y T SRL), así como cuentas en Estados Unidos y España".