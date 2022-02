El santafesino Matías Ramírez ganó un Estrella de Mar con "Brillante es Transformadísimos"

Se realizó una nueva entrega de los premios Estrella de Mar en la localidad de Mar del Plata. Fue este lunes por la noche, en un escenario al aire libre en el Paseo Victoria Ocampo en Playa Grande, y se distinguió lo mejor de la temporada turística.

Con frío y al lado del mar, el santafesino Matías Ramírez pudo levantar su estatuilla por el espectáculo "Brillante es Transformadísimos", que ganó en el rubro Transformismo.

"Esos momentos en que empiezan con las nominaciones, son terribles. A mí se me hizo eterno cuando mencionaban al ganador. Pero no podíamos creerlo. Se me fue el frío, se me fue todo", dijo entre risas al aire de Cadena OH!.

"El espectáculo que se hizo en Santa Fe era el que se iba a traer a Mar del Plata. Pero se cayó uno de los artistas quince días antes. Y tuve que rearmar todo el espectáculo. Tuve una semana que quedé como medio nulo, la otra tuve que volver a mi eje. Me dije: esto no puede pasar, y me puse a hacer las cosas. Llamé a un amigo de La Pampa, un actor transformista. También a otros colegas y amigos de Santa Fe", explicó.

"Los jurados destacaron muchísimo a nuestros actores, ellos brillan, son maravillosos", remarcó haciendo referencia a la bailarina local Rocío Oroño. "Todo el elenco se destaca. Cada uno a su estilo, todos se destacan. Hicimos una fusión de equipo que quedó maravilloso".

"La remamos y buscamos mucho la gente", destacó también. El show se encuentra en el teatro Cinco Sentidos, en Av. Luro casi llegando al mar. "Volanteábamos en calle Rivadavia y llevábamos a la gente hasta allá. Nos fue bastante bien, sólo hicimos un ensayo general y a la noche estrenamos".

Es la primera vez que el artista gana un galardón por una obra propia. Ahora, comenzará una gira para dar a conocer el espectáculo. El día domingo 27 de marzo a las 21:30 traerán el show a Santa Fe, en el Centro Cultural. "Arrancamos acá y después seguimos por Buenos Aires y La Pampa. Acá en boletería salen 1.500 pesos las entradas. Pero estamos haciendo promoción de 2 por 1500", dijo por último.

Escuchar también audio completo: