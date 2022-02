Vandalizaron una pared lateral de la Catedral

Un lateral de la Catedral de Santa Fe amaneció con una extensa pintada bajo la consigna: "Fuera el FMI, abajo el ajuste, viva la lucha". La inscripción habría sido realizada anoche durante una manifestación que se desarrolló en inmediaciones de Casa Gris.

"Fue una sorpresa, hacía tiempo que no sucedía. Uno estaba tranquilo porque después de diversas manifestaciones se pensaba que entendieron el respeto por los monumentos, pero hoy fue diferente", dijo el párroco de la Catedral, Javier Cassullo.

En cuanto a los arreglos, admitió: "Como es la primera vez que me sucede como párroco estaba averiguando cómo hacer los trámites, ya que nos informaron que en otras oportunidades fue el mismo municipio quien llevó adelante la restauración, ya que este edificio es monumento nacional. No tengo idea de costos, pero es algo que comenzaremos a hacer ahora, porque más allá del valor material, también está lo sentimental, religioso, cultural e histórico del edificio".

"Yo mucho no entiendo, porque si bien el derecho a protestar lo tenemos todos y buscamos lo mejor para el país, es una lástima que nos perjudiquemos entre nosotros con estas cosas, que solo restan. El edificio se presenta como una gran pizarra propicia para escribirlo y no sé si hay algo más detrás, pero no me animo a hacer ese tipo de lectura. Lo cierto es que está escrito allí", cerró el religioso.