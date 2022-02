Julio Falcioni: "Es un buen resultado porque es el comienzo del torneo"

Falcioni: "Rescato el esfuerzo de los jugadores, el punto termina siendo bueno"

El entrenador sabalero valoró el empate que cosechó su equipo ante Boca, en La Bombonera, en el inicio de la Copa de la Liga Profesional. "Es un buen comienzo porque es el comienzo", reveló.

Colón rescató un punto de oro en La Bombonera, ya que se dio en el final con una genialidad del Pulga Rodríguez, quien habilitó a Lucas Beltrán para que convierta el 1-1 ante Boca, en el arranque de la Copa de la Liga Profesional.

Luego del partido, Julio Falcioni comenzó analizando la igualdad sabalera y destacó: "El punto termina siendo bueno, habíamos planteado parar a un equipo para tratar de salir rápido, para atacar la salida de Boca, lo habíamos conseguido, habíamos hecho un trabajo muy correcto hasta el gol de ellos".

"Luego cambiamos, jugamos con el 4-4-2, en el segundo tiempo necesitábamos ser más ofensiva, colocamos otro volante, un mediapunta y un punta neto, los complicamos, los apretamos bien, sacamos un punto que es bueno por el esfuerzo que hicieron los jugadores", agregó el DT Sabalero.

Para luego, revelar: "Es un buen resultado porque es el comienzo del torneo, rescato el trabajo de los jugadores, el esfuerzo, lo fueron a buscar permanentemente, no es tan fácil salir en la cancha de Boca a buscar el parido, tuvimos una a los 50 segundos que Izquierdoz sacó de la línea. Boca tenía el control pero lejos del arco, Burián tuvo casi nada de trabajo, eso es bueno por el compromiso del equipo a cubrir espacios, replegarse e intentar jugar. En el segundo tiempo jugamos más con la pelota al piso, habíamos dividido mucho la pelota y eso no nos había favorecido".

"El compromiso de los jugadores, terminamos jugando con tres en el medio, es lo que venimos trabajando, tenemos que afinarlo un poco más. Boca casi no nos creo, no pudo ser agresivo, profundo, sí manejaron la pelota lejos de nuestro arco, algo que pudimos hacer en el segundo tiempo", afirmó el Emperador en otra parte de la conferenica.

También elogió a Lucas Beltrán, y dijo: "Es muy bueno lo que hizo, por eso fue el primer cambio, su entrada significaba tener otro punta, lo haremos seguido, y hasta arrancando desde entrada. Tenemos que encontrar los momentos y los partidos, y tenemos que tener más tiempo para seguir trabajando".

"Habíamos hecho los primeros 20 minutos muy buenos, muy correctos, Izquierdoz sacó una pelota en la línea, tuvimos tres rápidas que no las pudimos terminar bien, una de Farías en el segundo tiempo que no la pudo terminar bien", destacó en otro tramo de la charla el DT de Colón. La idea del trabajo es hacer que el equipo pueda cambiar ante diferentes necesidades, que no se resienta y que pueda permanentemente modificar y encontrar los espacios, terminamos con línea de cinco, cuatro volantes y un punta, hay momentos del partido que requieren determinadas cosas".

Y analizó: "Pensamos en que le podíamos ganar las espaldas a Advíncula, que Facundo Farías debería correrlo, al igual que Bernardi con Fabra. Y emparejar el medio, por eso digo que a Boca lo maniatamos, no lo dejamos jugar ni progresar, manejaron la pelota pero lejos de nuestro arco. Cuando nos encontramos en desventaja, sin hacer cambios modificamos un posicionamiento y los jugadores se sintieron muy cómodos. Esperemos tener los tiempos para seguir mejorando, pensando en el torneo local y la Copa Libertadores".