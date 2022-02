Belgrano recibe a Atlético Rafaela por la Primera Nacional

Ferro Carril Oeste visitará a Nueva Chicago mientras que Belgrano de Córdoba será local ante Atlético Rafaela, en los dos partidos más destacados que se jugarán hoy en el cierre de la fecha inicial de la Primera Nacional.

Los otros dos encuentros serán los que jugarán Riestra con Santamarina de Tandil y San Telmo frente a Chaco For Ever, que debuta en la categoría.

En Mataderos, el local Nueva Chicago recibirá a Ferro, que fue uno de los animadores del torneo pasado y se quedó a las puertas del ascenso. El partido se jugará desde las 19.15 con televisación de TyC Sports.

A las 21.30, Belgrano de Córdoba será local ante Atlético Rafaela, en un partido que enfrenta a dos de los equipos siempre candidatos al ascenso.

El programa de la Primera Nacional para hoy es el siguiente:

--17.00- Deportivo Riestra-Santamarina de Tandil y San Telmo-Chaco For Ever (TyC).

--19.15- Nueva Chicago-Ferro (TyC).

--21.30- Belgrano-Atlético de Rafaela (TyC).

Libre: Quilmes.

Los resultados registrados durante el fin de semana fueron los siguiente Deportivo Morón 0 - Tristán Suárez 0 (jugado el viernes).

Sábado: Almagro 2 - Mitre de Santiago del Estero 1: Deportivo Madryn 1 - Agropecuario 0; Flandria 1 - Defensores de Belgrano 1; Villa Dálmine 1 - Brown (Pto. Madryn) 2; Temperley 1 - San Martín (Tucumán) 2; Alvarado 1 - Sacachispas 1; Gimnasia (Jujuy) 3 - Brown (Adrogué) 3; All Boys 1 - Atlanta 0 y Almirante Brown 4 - Chacarita 2.

Domingo: Deportivo Maipú 1 - Independiente Rivadavia (Mendoza) 1: Gimnasia (Mendoza) 0 - San Martín (San Juan) 1; Güemes (SdE) 1- Estudiantes (BA) 1 y Estudiantes (RC) 1- Instituto 1.

Posiciones

Almirante Brown, Almagro, Brown (PM), San Martín (T), All Boys, Deportivo Madryn y San Martín (SJ), 3 puntos; Brown (A), Gimnasia (J), Alvarado, Defensores de Belgrano, Deportivo Maipú, Deportivo Morón, Estudiantes (BA), Estudiantes (RC), Flandria, Güemes (SdE), Independiente Rivadavia, Instituto, Sacachispas y Tristán Suárez, 1; Atlético Rafaela, Belgrano, Chaco For Ever, Ferro, Nueva Chicago, Quilmes, Riestra, San Telmo, Santamarina, Mitre (SdE), Temperley, Villa Dálmine, Agropecuario, Atlanta, Gimnasia (M) y Chacarita, 0.