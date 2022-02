Silvia Mujica: "Siempre hay algo más para escribir sobre el amor"

Nació en Pilar, provincia de Santa Fe, pero vive en la ciudad capital. Es autora de gran cantidad de canciones famosas que circulan entre reconocidísimo artistas de todo el país. Silvia Mujica no descansa y apuesta: "Siempre hay una cosita más para escribir sobre el amor".

"La fuerza de tu amor" interpretada por Jorge Rojas, es uno de sus grandes éxitos. "Es para ponerla hoy de fondo mientras se cena. La fuerza de tu amor", reflexionó la entrevistada por Cadena OH!

Otro de sus éxitos es "La Negadora", interpretada por Facundo Toro. "Salió en diciembre por las plataformas digitales. Este año Facundo la empezó a hacer", destacó.

"Yo me siento afortunada, hacer lo que a uno le gusta, disfrutar. Aunque lleva su tiempo y es un desgaste, parece que no, pero sí. Cuando tengo temas así que requieren fechas de entregas, me dedico absolutamente a esto, cambian los horarios de sueño, trabajo mucho", explicó.

Otro de los artistas que cantó su canciones es Coty Hernández, que interpretó "No saber de tí". Según Mujica, es la canción que hicieron en más cantidad de géneros y más versiones.

"Hasta hoy en día siguen interpretando mis canciones, se genera algo muy lindo. Cuando la hace Jorge hay un clima, una ceremonia cuando se la presenta. La gente prende los celulares, las corea, me vuelve a esas páginas primeras, las letras que se intentaron volcar cuando la estaba escribiendo", dijo por último.

Escuchar también audio completo: