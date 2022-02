Santafesina y nadadora: la joven Milagros Amione se lució ganando en Buenos Aires

La santafesina Milagros Amione, nadadora de 16 años, se trajo a la ciudad cuatro importantes victorias. Disputó en el natatorio del Parque Olímpico de la Juventud de la ciudad de Buenos Aires, el Campeonato República de Cadetes y Juveniles 1 que contó con la presencia de alrededor de 500 deportistas de todo el país.

Perteneciente a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, entrenada por el profesor Raúl Strnad, se impuso en los 200 metros combinados, en la final de 16 años, con un tiempo de 2.22.52, y consiguió ganar en la prueba de 100 metros libre, con una marca de 1.00.12. También ganó en los 400 metros combinados y 200 libres, y quedó tercera en los 50 metros libres. Es decir, cuatro campeonatos argentinos para la joven deportista.

"El año pasado no hubo campeonatos nacionales pero sí selectivos para el Sudamericano. Desde que tengo 11 participo de los campeonatos nacionales. Arranqué a nadar desde que tengo dos años. Tenía problemas respiratorios que tenía que mejorarlos, y ahí ya me quedé en el agua", explicó Amione a Cadena OH!

Asiste a la escuela secundaria de la Universidad Nacional del Litoral y no le teme a la rutina de doble turno. "Durante el año escolar, nadamos desde las 5 y media, y después ir al Colegio. Esta rutina la tengo desde hace mucho".

"Creo que mi fortaleza como nadadora es que pude aprender a conocerme yo, como nadadora frente a las competencias. Si me duele la panza, si me pasa algo, controlarme conmigo misma. Nos enseñaron mucho eso, a manejar la cabeza en los años de pandemia", dijo por último.

Escuchar también audio completo: