Capitanich: “Estoy analizando severamente ser candidato a presidente”

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, manifestó este lunes que “es posible que los gobernadores tengamos nuestro propio candidato presidencial”. Sobre su eventual postulación, dijo “es algo que estoy analizando severamente porque creo que la Argentina necesita un debate, el día que lo decida por sí o por no, lo voy a comunicar. Es bueno tener pluralidad de voces”.

De esta manera, Jorge Capitanich comienza a perfilarse como un nombre a tener en cuenta de cara a las elecciones presidenciales del 2023, algo sobre lo que ya venía dando diferentes señales pero no había aún certezas.

Las aspiraciones presidenciales del actual gobernador de Chaco ya tienen larga data. “El día que sienta que pueda ser candidato, voy a ser presidente y el mejor de la historia” decía en el 2018 cuando era intendente de Resistencia.

Ahora, en plena disputa interna dentro del Frente de Todos, el nombre del chaqueño vuelve a ponerse en primera plana y él mismo se ubica como una posibilidad y como una figura que surja del consenso de los gobernadores peronistas.

“El día que lo decida por sí o por no, lo voy a comunicar”, dijo Capitanich por lo que es de esperarse un 2022 de construcción y proyección nacional para luego hacer una seria evaluación en el 2023.

Luego de los choques internos que se produjeron en el Frente de Todos tras la derrota en las PASO en el 2021, ya casi que se asegura que en el 2023 habrá internas para definir un candidato presidencial y allí podría ubicarse el chaqueño. “Es posible que los gobernadores tengamos nuestro propio candidato presidencial, pero de eso todavía no se habla. Me parece muy saludable que existan PASO y que nuestro espacio debe tenerlas porque resulta saludable, necesaria y si no se agota en sí mismo”, planteó.

Diferencias

Capitanich volvió a referirse a las “asimetrías” entre el Norte Grande y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre todo en lo que tiene que ver con el transporte público, algo que está en agenda de los principales medios nacionales teniendo en cuenta que Nación le traspasaría al gobierno de CABA el manejo de unidades de colectivos que solo se mueven en ese distrito.

“El boleto de colectivos está cerca de $50 el norte grande y $31 en Resistencia, hay distintas asimetrías en el transporte público de pasajeros entre distintos lugares. Nosotros respaldamos la idea del Poder Ejecutivo respecto a la descentralización de aquellas líneas de transportes que son competencia exclusivas de municipios y/o provincias. Se generó una asimetría muy grande entre AMBA y el resto del país”, manifestó en consonancia con lo expresado el viernes pasado por gobernadores del Norte Grande.

Y continuó: “Llegamos a pagar entre 7% y 10% más en el precio de la nafta, eso se redujo, pero hay una diferencia enorme entre lo que paga la Patagonia y el resto del país y la diferencia entre AMBA y el resto, entre ellos el norte”.

“Hay que corregir las asimetrías en el precio de la nafta y el transporte público de pasajeros y la premisa energética, en el sur cuanto más frío pagan menos y nosotros cuanto más calor, pagamos más energía”, señaló el chaqueño.

"Lo de Máximo es la defensa de un principio"

Por otro lado, Capitanich habló también sobre el acuerdo con el FMI en general y sobre la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque oficialista en particular.

Sobre esto último, dijo que “lo de Máximo es defensa de un principio, de una convicción y siempre soy respetuoso de todas las decisiones. Nunca opino sobre hipótesis, no sé qué habría hecho yo”.

“Veo voluntad de apuntalar un consenso respecto a un acuerdo, no sin antes decir que la deuda con el Fondo es un acto de irresponsabilidad política por parte del Gobierno de Mauricio Macri, es una deuda impagable”, expresó Capitanich y agregó que “creo que se va a apoyar el acuerdo, aun cuando se admite que este Gobierno no es responsable y que las condiciones obtenidas, si bien siempre pueden ser peores, no alcanza a resolver la actualidad”.