Fin al teletrabajo para los policías que no se vacunaron

Este miércoles se conoció que el Ministerio de Seguridad de la provincia dispuso, a través de una resolución, que los policías que no están vacunados se reintegren a sus tareas habituales. A comienzos de enero se había ordenado que quienes no tuvieran el esquema completo de vacunación dejaran de patrullar las calles, entreguen su arma reglamentaria y pasen a realizar teletrabajo.

La resolución 311/2022, que tiene fecha del martes 15 y la firma de la jefa de Policía de provincia, Emilce Chimenti y del subjefe, Diego González, señala que "la situación actual, en el marco de la dinámica que ha caracterizado la pandemia por covid-19, marca un descenso de contagios notable, más una alta tasa de vacunación en la población en general y del personal policial en especial; con una baja en la ocupación de camas en los efectores de salud" y que "el agente policial reviste el carácter de esencial para asegurar el servicio de seguridad pública".

Por lo tanto, se ordena el "imperioso reintegro al servicio en la modalidad presencial de funcionarios y funcionarias policiales", con el reintegro del arma reglamentaria y cumpliendo todos los protocolos vigentes: uso obligatorio de barbijo, higiene de manos, ventilación y desinfección de móviles y ambientes.

Polémica

A mediados de enero –mediante una resolución– se dispuso retirar de la calle a los policías que no estén vacunados o no hayan completado el esquema de vacunación contra el covid-19. La medida afectó a entre 600 y 800 uniformados, señalaron en su momento voceros policiales. De esta manera, el Ministerio de Seguridad dispuso que los policías que no estuvieran vacunados pasaran a realizar teletrabajo.