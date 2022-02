Denunciaron maltrato infantil en un jardín de zona norte

Un grupo de padres denunció hechos de violencia por parte de la directora de un jardín de infantes ubicado en Chiclana al 900. En un video, que presentaron como prueba ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), se observa cómo la mujer zamarrea y empuja a los menores mientras éstos juegan en el patio.

La captura audiovisual fue grabada por una vecina a quien le llamaba poderosamente la atención los llantos y gritos que a diario escuchaba desde la institución.

Una vez que el material fue mostrado a los padres, éstos plantearon la situación en la Defensoría del Pueblo para interiorizarse sobre cómo actuar. En el lugar fueron recibidos por el defensor a cargo de la delegación Rosario, Gabriel Sabino y también por la directora del Centro de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Delito, María Laura Pasquero.

En la reunión, los familiares reconocieron que en los últimos meses los niños y niñas manifestaron cambios, los que según ellos pueden ser indicios de maltratos. También dijeron haber visto rasguños y moretones de manera frecuente en sus hijos e hijas, pero que no los vincularon con este tipo de violencia hasta que accedieron a los videos.

Incluso, algunos padres señalaron que sus hijos comenzaron a llorar con mayor frecuencia y a pedir perdón permanentemente además de entrar en crisis a la hora de ir al jardín.

En declaraciones a la prensa, la directora del CAV, María Laura Pesquero, destacó que fueron alrededor de una decena de padres quienes le relataron los hechos: "Pude ver algunas imágenes y son realmente escalofriantes. No está bueno naturalizar situaciones que tienen que ver con el deber de cuidar. No está bien zamarrear. No está bien gritar", señaló.

"Si no hubiese existido la posibilidad de conseguir un registro fílmico, quizá estas situaciones aisladas no hubieran sido un indicio. Pero a partir del video, los padres comenzaron a recordar algunas situaciones que van a ser tenidas en cuenta en la investigación fiscal", agregó Pesquero, quien envió una nota a la dependencia municipal que se encarga de controlar los jardín maternales privados para informarle respecto de la situación y para solicitarle que intervenga en el caso.

La titular del CAV, por último, destacó que la mujer que realizó la grabación será citada "como testigo" y que la misma tiene en su poder cerca de 30 registros fílmicos de los maltratos de la directora del jardín sobre los chicos.