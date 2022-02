Ingrid Grudke dejará su carrera para ser heladera

Ingrid Grudke confesó que tiene un nuevo sueño laboral.

La modelo aseguró que cambiará de profesión para ponerse al frente de una heladería en Misiones.

En una reciente conversación con el periodista Juan Etchegoyen para "Mitre Live" (redes sociales de Radio Mitre), la modelo reveló todo sobre su nuevo proyecto: "Ahora no estoy con mi programa en Misiones, el programa fue el año pasado que lo hice desde Canal 12. Ahora estoy metida en otra cosa que todos los misioneros ya saben, el miércoles pasado tuve la apertura de la heladería".

Grudke habló con mucha pasión sobre este nuevo proyecto que emprendió con su pareja, Martín y contó cuáles son los planes a futuro con este local: "Es una franquicia de Luccianos, hay diferentes locales en todo el mundo. No puedo desvincularme y como me dijo de hacer esto, lo hicimos. Decir heladera suena despectivo pero para mí es una empresa muy seria y multinacional, pretende ser el helado más importante del mundo".

Ingrid confesó que se siente parte del negocio de los helados y aseguró que actualmente está muy involucrada en todo lo que se refiere al local que acaba de abrir: "Todo eso me fascino. Me interesó meterme en ese mundo y yo hice perito mercantil en el colegio así que algo de números sé. Me gusta desafiarme, acá ya dicen 'la heladería de Ingrid' y por supuesto me ven ahí, estoy acompañando a los empleados que trabajan ahí".

Para la artista es importante estar al pendiente de que las personas que laboran en su heladería y que todos se sientan cómodos con el empleo: "Estoy en el detalle de que todos se sientan importantes y no se sientan solo empleados. Observo a cada uno que esté bien con lo que hace y el público que vino hasta ahora se fue conforme con la atención y lo rico que son los helados".

Por otro lado, Ingrid habló de lo retador que puede significar creer en el país en estos momentos y poner dinero para hacer crecer un negocio: "La gente me agradece que haya vuelto a invertir en Misiones. Yo siempre me desafío y me genera mucha adrenalina, soy una modelo internacional que trabajé en todo el mundo y volví a apoyar a la provincia, acá hay mucho potencial y tenemos libertad, aunque sea difícil trabajar en la Argentina".

Fuente: Exitoina