La postura de Vicentin tras la reunión de la Mesa Técnica: analizaron el escenario del Cramdown

La propuesta concursal presentada por Vicentin y los Inversores Estratégicos, avanza consistentemente para alcanzar las conformidades necesarias. Sin embargo, en la Mesa Técnica de este martes, por pedido del juzgado interviniente se desarrolló el escenario del Cramdown como alternativa al Acuerdo que propone Vicentin.

La Sindicatura desarrolló un esquema de los tiempos que demandaría este proceso, concluyendo que en caso en que se inscriban interesados -lo que según se expresó en la Mesa, por el momento no es evidente- una nueva Propuesta de cancelación de créditos sólo estaría disponible en Marzo del año próximo. Entre tanto, los costos fijos de Vicentin no estarían garantizados, puesto que los contratos de fazon actualmente en vigor se terminarían puesto que los Interesados Estratégicos podrían no participar del proceso de Cramdown.

Leer también: Treinta y cinco cooperativas manifiestan su apoyo a la propuesta de pago de Vicentin

Ante diversas preguntas sobre las versiones periodísticas que dan al denominado Fideicomiso de Acreedores, encabezados por el señor Grassi, como potencial interesado, y que buscan promover o publicitan una “supuesta solución” por esta vía, vale mencionar que:

Esta iniciativa no cuenta con el apoyo de los actores mayoritarios en el concurso , los porcentajes que dicen representar no son tales y lejos están de interpretar la voluntad de la mayoría de los acreedores quirografarios.

, los porcentajes que dicen representar no son tales y lejos están de interpretar la voluntad de la mayoría de los acreedores quirografarios. En un número cercano a los 1300 acreedores, los 70 que dicen formar dicho grupo representan no más del 6 % de la masa total de acreedores y los montos o el capital que representan esta en el orden del 8% del total de la deuda quirografaria.

Más allá de adjudicarse una representatividad con la que no cuentan, la “alternativa del cramdown” lejos esta de constituir para la masa de acreedores una “propuesta superadora”. Prácticamente no existen en la Argentina, implementaciones exitosas de este tipo de procesos.

El Procedimiento en sí mismo no resuelve ninguno de los problemas de la empresa concursada y hasta aquí lo declamado por este “grupo” no ha expresado ni una sola idea o propuesta en concreto más allá de declamaciones vagas e incomprobables.

Leer también: Los puntos sobresalientes de la propuesta final de Vicentin para evitar la quiebra

Alude también a una participación del “Estado” de carácter fantasioso y que nos retrotrae a repetidas experiencias frustradas del Estado “interviniendo" en la gestión de empresas.

La propuesta actual, hoy en curso, se encuentra vigente y ajustada al proceso concursal, dentro de los plazos establecidos para alcanzar las mayorías, tanto en términos de capitas, como del capital necesario para alcanzar su aprobación.

"Esta propuesta que es la mejor que Vicentin junto a otras tres empresas de enorme prestigio en el sector, ha logrado construir, en un contexto macroeconómico de extrema dificultad que nos exime de mayores precisiones, permite mantener las fuentes de trabajo como lo ha hecho desde el primer instante en que se manifestó la crisis financiera y busca resolver de manera integral el perjuicio ocasionado al eslabón más débil que la cadena agroindustrial, que son los pequeños productores agropecuarios a quienes se les devuelve el 100% de sus acreencias en dólares", argumentaron desde el Directorio de la empresa.