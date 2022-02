Una buena noticia para Lionel Scaloni pensando en el Mundial de Qatar

El Mundial de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina y todos los países empiezan a calentar motores con respecto a ciertos temas clave de cada año mundialista. Aunque algunos equipos todavía están peleando con uñas y dientes para quedarse con alguno de los boletos restantes, Argentina forma parte del grupo de 15 selecciones que ya están clasificadas para la Copa del Mundo. Por tal motivo, Lionel Scaloni utilizó los últimos partidos de la Selección argentina para disipar dudas de cara a lo que será la lista definitiva, pero todo parece indicar que ni siquiera será necesario.

A pesar de que hay varios jugadores con su lugar fijo en La Scaloneta, también están los que siguen en la lucha por subirse al tren de 23 pasajeros que viajarán a Qatar. Hace un par de semanas se conoció que la FIFA evalúa la posibilidad de ampliar la nómina mundialista con tres cupos más, es decir, serían 26 jugadores los que podrían participar del Mundial. Esto se decidirá en el Congreso de la FIFA el 31 de marzo, justo el día antes del sorteo del Mundial, pero es prácticamente un hecho, lo que significa un gran alivio para Scaloni y algunos jugadores.

A GIANNI INFANTINO, PRESIDENTE DE LA FIFA, NO LE TIEMBLA EL PULSO A LA HORA DE HACER CAMBIOS.

Esta decisión de la FIFA estaría estrictamente ligada al Covid-19 y seguiría la línea que han tomado, por ejemplo, Conmebol y UEFA en sus torneos continentales del año pasado: tanto en la Copa América como en la Eurocopa, los entrenadores dispusieron de una lista de 26 jugadores en vez de la tradicional de 23.

Otro ejemplo de esto es la Copa Libertadores, en la que los equipos tuvieron nóminas con 50 integrantes para no tener que posponer partidos ante un brote de coronavirus entre sus filas.

Con estos tres cupos extra, se abren puertas para jugadores que de otra manera iban a pelear por un lugar en Qatar hasta el final. Un caso de esta situación era Paulo Dybala, uno de los pesos pesados que no ha hecho pie hasta ahora en la Selección argentina de Scaloni. El 10 de la Juventus no tiene su lugar asegurado para el Mundial y estaba en una lucha con Ángel Correa, pero ahora ambos podrían entrar a la lista con cierta comodidad. Aunque, en ese lugar de la cancha, también podría meterse Emiliano Buendía.

¿SE METE? ESTA DECISIÓN DE LA FIFA PODRÍA FAVORECER A DYBALA

Otros ejemplos pueden ser Nicolás Tagliafico, que ha quedado relegado en la consideración del entrenador por Marcos “Huevo” Acuña, y Exequiel Palacios, un mediocampista que no sería titular pero, sin dudas, puede aportar calidad y características diferentes a las de Giovanni Lo Celso, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes. Tanto el ex Independiente como el ex River pican en punta para hacerse con uno de esos tres lugares que abrió la FIFA.

De esta manera, Scaloni ahora deberá decidir quiénes serán los 26 jugadores que intentarán ganar el Mundial de Qatar. Sin dudas, no serán decisiones fáciles para el entrenador pero, tal vez, esta nueva regla de la FIFA lo ayude en su tarea.

Con info de Mdzol