Clausuraron las terceras Olimpiadas de la Diversidad y la Inclusión en Rosario

Las terceras Olimpiadas de la Diversidad y la Inclusión de Rosario en la que participaron más de 800 deportistas de todo el país, cerraron este lunes con competencias de natación y hockey, y un gran acto de clausura en el Monumento Nacional a la Bandera.

La competición deportiva que este año llevó el lema «Jugamos Todes», comenzó el viernes y finalizó este lunes por la tarde cuando los atletas de fútbol cinco, rugby, vóley, natación, básquetbol, hockey y Frisbee fueron reconocidos en una ceremonia con «aires de carnaval», indicaron los organizadores.

«Para nosotros estas Olimpiadas son una forma de construir en la diversidad y de forma colectiva con el deporte», dijo a Télam el integrante del comité organizador, Leandro Pascal.

«Estamos convencidos de que el deporte es una excelente forma de generar conciencia y queda demostrado con el crecimiento que tuvo el evento», consideró.

Las olimpiadas nacieron en el comienzo de la pandemia como iniciativa de un equipo de fútbol llamado Yaguaretés, creado con la intención de practicar el deporte desde la inclusión y la diversidad sexual en Rosario.

Con un grupo de trabajo transversal y con las limitaciones impuestas por la pandemia, los organizadores se lanzaron a la aventura de crear un torneo nacional con múltiples disciplinas para visibilizar la falta de inclusión en el deporte.

Este año, las olimpiadas tuvieron a unos 800 atletas provenientes de Buenos Aires, Paraná, Tucumán, Mar del Plata, Santa Fe, Rafaela, Salta, Jujuy, Corrientes, La Rioja, Puerto Madryn y Rawson.

«Tenemos como regla general que no importa el nivel de cada deportista, todes pueden participar porque queremos generar inclusión a través del juego», resaltó Pascal.

«Buscamos romper con la presión que muchos hemos sentido cuando queríamos practicar deportes y no nos lo permitían por no tener recursos, no tener un cuerpo determinado o porque no éramos supuestamente buenos para eso», argumentó.

En esa línea, el organizador contó que en esta edición «la propuesta es que, sin abandonar la competitividad, no haya puestos ni copas, sino que cada deportista será reconocido por su participación».

Consultado sobre la participación y recepción en la comunidad, destacó: «Vimos una buena recepción de la gente que vino a ver las competencias y apoyó a todas las disciplinas porque el deporte se vive de otra manera en estas olimpiadas».

«El clima es de diversión y de carnaval, si bien hay equipos que son competitivos siempre hay tiempo para bailar y festejar», señaló.

La ceremonia de clausura será a las 19 en el Monumento Nacional a la Bandera y su participación es abierta al público en general.

«El acto contará con música y conductores, además de entrega de medallas para todes como recuerdo del encuentro sin primeros o segundos puestos», remarcó la organización.

Finalmente, los participantes se sumarán a una fiesta inclusiva de carnaval en la zona de los Silos en la costa del Paraná.