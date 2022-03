Programación de la Copa Centenario

En la reunión del Consejo Directivo, este miércoles por la noche se definieron, entre otros puntos, los días y horarios para la 1° Fase de la Copa Centenario de Liga Rafaelina de Fútbol. Todo comenzará el próximo viernes con dos encuentros.

El último campeón absoluto de LRF, Quilmes visitará a Moreno de Lehmann. Luego el sábado habrá cuatro partidos más y el domingo será una jornada a puro fútbol, aunque el cierre de la primera etapa quedará para el miércoles 9 de marzo, cuando en la localidad de Moisés Ville, Tiro Federal reciba a Atlético María Juana.

PARTIDOS 1ª FASE COPA CENTENARIO

VIERNES 04/03

JUV. UNIDA V. SAN JOSÉ vs. 9 DE JULIO (21 hs. 2010 – 22 hs. Primera)

MORENO DE LEHMANN vs. QUILMES (20 hs. 2010 – 21 hs. Primera)

SÁBADO 05/03

DEP. JOSEFINA vs. ATL. RAFAELA (16 Hs. 2010 – 17 hs. Primera)

DEF. FRONTERA vs. BOCHOFILO BOCHAZO (16 Hs. 2010 – 17 hs. Primera)

ATL. ESMERALDA vs. TALLERES (16 Hs. 2010 – 17 hs. Primera)

SAN ISIDRO vs. DEP. TACURAL (16 Hs. 2010 – 17 hs. Primera)

DOMINGO 06/03

BELGRANO SAN ANTONIO vs. DEP. LIBERTAD (16 Hs. 2010 – 17 hs. Primera)

ZENON PEREYRA FBC vs DEP. RAMONA (16 Hs. 2010 – 17 hs. Primera)

ARG. HUMBERTO vs. BROWN SAN VICENTE (16 Hs. 2010 – 17 hs. Primera)

SP. LIBERTAD EC vs. FLORIDA CLUCELLAS (16 Hs. 2010 – 17 hs. Primera)

DEP. SUSANA vs. DEP. ALDAO (16 Hs. 2010 – 17 hs. Primera)

SP. ROCA vs. ATL. UNIÓN (16 Hs. 2010 – 17 hs. Primera)

INDEP. ATALIVA vs. SP. NORTE (16 Hs. 2010 – 17 hs. Primera)

SAN MARTIN ANGELICA vs. BEN HUR (16 Hs. 2010 – 17 hs. Primera)

SP. SANTA CLARA vs. INDEP. SAN CRISTOBAL (16 Hs. 2010 – 17 hs. Primera)

DEP. BELLA ITALIA vs. ARG. VILA (16 Hs. 2010 – 17 hs. Primera)

LA HIDRÁULICA vs. F.C. ESTADO (16 Hs. 2010 – 17 hs. Primera)

MIÉRCOLES 09/03

TIRO FEDERAL M. VILLE vs. ATL. MARÍA JUANA (20 hs. 2010 – 21 hs. Primera)