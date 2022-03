Haibrany Ruiz Díaz habló en la previa de Unión - Platense

CAP: ¿Cómo se dio tu arribo al club? ¿Habías hablado con Bergessio?

HRD: Me llamó mi representante, me dijo que había recibido un llamado de Platense que si me interesaba y obviamente le dije que sí. Bueno, al rato me llamó Daniel Vega y me dijo que estaba mi nombre sobre la mesa y que Gonza Bergessio había dado muy buenas referencias sobre mí. Con él estuvimos 3 años enfrentándonos allá en Uruguay y nos dimos bastante (risas)… pero nada, muy agradecido a Gonza, se lo dije que sabía que había dado buenas referencia mías y me dijo que solamente dijo lo que él pensaba, que no tenía nada que agradecerle pero yo le agradezco y le vuelvo a agradecer porque esos gestos se valoran mucho. Después se pusieron de acuerdo entre el Club Plaza Colonia y el Club Platense y facilitaron mi llegada.

CAP: ¿Qué diferencias crees que hay entre el fútbol uruguayo y el argentino?

HRD: – La diferencia por ahí va mucho en lo que es infraestructura. El uruguayo carece mucho de infraestructura, de predios de entrenamiento. La intensidad cambia también, acá es mucho más intenso. Si bien allá también es un fútbol muy duro, friccionado, difícil, creo que son similares, pero acá hay más intensidad y bueno… la diferencia económica, como te decía, y la infraestructura lo hacen al argentino más grande, por la cantidad de gente, lo grande que es el país y la cantidad de equipos también es una diferencia que se nota, pero son bastantes similares en el juego.

CAP:-¿Qué aprendiste (y aprendes) en esta nueva etapa en tu carrera?

HRD: – Estoy aprendiendo mucho en Platense, me estoy acomodando a lo que es el fútbol argentino. Siempre hay cosas nuevas para aprender, cada entrenamiento, cada partido, ganes o pierdas, te dejan cosas por mejorar. Para mí la verdad que en mi carrera es un salto que lo estaba deseando hace tiempo, por suerte se me pudo dar y bueno, espero que mi carrera siga creciendo. Tengo una edad linda, me estoy sintiendo bien físicamente y también lo que es por ahí experiencia porque tengo 29 años y hace bastante que vengo jugando en Primera División. Esta etapa me agarra maduro, con muchísimas ganas, que es muy importante, y con ganas de seguir aprendiendo y creciendo.

CAP: ¿Qué cosa no vas a negociar nunca en lo que respecta a lo deportivo?

HRD: Creo que como la mayoría de los compañeros y el jugador de fútbol, lo que nunca vamos a negociar es las ganas, la entrega o -como se dice habitualmente- ir a cada pelota como si fuera la última. Es una de mis características por ahí, no me pueden pedir que me enganche a tres jugadores, que me “driblee” al arquero, que la pique o que haga un golazo de afuera del área. Esos talentos los tienen otros, pero bueno, por ahí en lo que me respecta a mí, el defender, en ir a trancar siempre con toda la fuerza, con toda la energía y es una de las cosas que me ha caracterizado y que no puedo errar. Obviamente puedo errar, pero las ganas y la predisposición va a estar siempre de mi lado.

CAP: ¿Para que crees que esta el plantel en este certamen?

HRD: – Creo que arrancamos bien, tenemos un buen plantel, hay buena materia y hay un grupo de personas excelentes, que eso por ahí hace que las cosas sean un poco más fáciles. Con lo parejo que es todo en el fútbol argentino, creo que estos detalles van a hacer la diferencia al final del torneo. Nosotros vamos a ver para qué estamos partido a partido, no nos podemos apresurar ni decir que vamos a entrar a una copa o lo que sea porque esto es todo muy parejo, partido a partido vamos a ir creciendo y tenemos que plantearnos objetivos cortos, que con objetivos cortos a la larga terminan siendo muy importantes. Ojalá podamos hacer historia en el club y lograr cosas importantes, pero para eso tenemos que ir partido a partido y siempre sabiendo cuáles son las prioridades del club, que hay que decirlo, es mantener la categoría; y de ahí en más todo lo que venga va a ser algo muy bueno y tenemos que ir con ese pensamiento.

Entrevista: Franco Armas || Fotografías: Gonzalo Colini