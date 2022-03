La decisión que tomó Colón de cara al clásico ante Unión

La dirigencia de Colón decidió que no se venderán entradas generales para el clásico santafesino de la Fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional. Solo entrarán al partido los socios del club.

El comunicado de Colón:

El Club Atlético Colón informa a sus asociados y público en general que continúa la venta y renovación de abonos y plateas para la temporada 2022.

Todo la información al respecto puede encontrarla en el siguiente link: https://clubcolon.com.ar/2022/01/venta-y-renovacion-de-palcos-y-plateas/

En este sentido, la institución mantendrá las reservas sobre butacas hasta el día 11 de marzo de 2022, inclusive.

A partir del 12 de marzo, comenzará la venta de plateas y palcos para NO SOCIOS con vistas al partido clásico de la séptima fecha. Se aclara que no se venderán generales para no socios en ninguna competencia.

POPULARES:

Socio con cuota al día ingresa sin cargo

ESTE:

NO SOCIO (entrada incluida) $ 5000

OESTE:

NO SOCIO (entrada incluida) $ 6000

PALCO BALCÓN:

NO SOCIO (entrada incluida) $ 8000

PALCO VIP:

NO SOCIO (entrada incluida) $ 9000

PALCO SUPERVIP:

NO SOCIO (entrada incluida) $ 10000

PALCO CORPORATIVO SUR

US$ 500 (palco para 16 socios)

Todos los trámites pueden realizarse mediante la web boleteriavip.com.ar sin cargo extra.