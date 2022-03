Atlético Rafaela sumó de a tres en la Primera Nacional

Atlético insinuó apoderarse de las acciones en los primeros instantes del partido, pero con el correr de los minutos el equipo jujeño, de la mano de Leandro González, se fue acomodando y arrimando al arco de Salvá, pero sin ser incisivo. A la Crema le costó generar en la zona de volantes, porque, como ocurrió en los tres partidos que disputó hasta aquí, le falta creer que puede jugar; lo hace un ratito y si las cosas no salen, empieza a dudar y a desinflarse.

Tampoco desde lo individual encuentra respuestas porque Cardozo, que tenía la “10” no se hizo cargo, Jonas Aguirre no levanta vuelo por la izquierda y Castillón insinúa más de los que concreta por el otro costado. Entonces apostó al pelotazo sin destino, a Bieler no le llegaba limpia la pelota y tenía que retroceder y salir lejos del área.

La primera etapa fue tan chata y mediocre que la primera de los de Forestello llegó a los 26’ luego de un centro pasado desde la izquierda que levantó Cardozo, pero Lencina cabeceó defectuosamente. La otra de riesgo frente a los arcos fue un remate de Palavecino que salió desviado. Solo dos situaciones, pero sirven para enmarcar lo que fueron los primeros 45 minutos.

Muy poco de fútbol, y lo poquito que se vio lo puso el Lobo, pero con casi nada de profundidad y la expectativa estaba puesta en saber qué podía hacer Forestello en el entretiempo para cambiar la historia.

Cambio rotundo

Y algo tiene que haber pasado en ese vestuario porque Atlético salió decidido a dominar sobre su rival y, al principio lo hizo de atropellada y luego le fue poniendo fútbol.

Al minuto una corrida de Castillón por la derecha no pudo ser bien conectado de cabeza por Lencina en el primer palo y se perdió la apertura.

Se fue animando Atlético, le dio velocidad al traslado, aparecieron los toques en la mitad del terreno y a los 13’, la última línea del Lobo despejó mal, la tomó Bieler que remató y la pelota quedó en las piernas de Lencina, que cayéndose la empujó a la red.

De ahí en más, la Crema tomó el control anímico y futbolístico del partido, y empezaron a sucederse las situaciones para aumentar.

Fue así que promediando la etapa, Borgnino la pescó por el segundo palo y se fue por arriba perdiendo el segundo. Pisando la media hora, otra vez Lencina la mandó dentro del arco de cabeza tras un centro como con la mano de Borgnino.

A los 36’, el recién ingresado Costamagna se mandó a la carrera por la derecha, la puso al corazón del área y el “Taca” no la pudo cabecear bien. A cinco del final, Costamagna se escapó a pura potencia y esta vez Bieler no falló y anotó el tercero.

Antes del final, Borgnino se devoró el cuarto entrando solo por la derecha del área. Pudo terminar en un resultado más abultado porque el Lobo hacía bastante que había bajado los brazos.

Síntesis del partido

Atlético de Rafaela: Julio César Salvá; Juan Francisco Galetto, Fabricio Fontanini, Guido Milán, Jonás Aguirre; Castillón, Franco Bellocq, Emiliano Romero, Diego Cardozo; Bieler y Lencina. DT: Rubén Darío Forestello.DT.: Rubén Darío Forestello.

Gimnasia de Jujuy: Cristian Lucchetti; Iván Antúnes, Hugo Vera Oviedo, Guillermo Cosaro, Facundo Rizzi; Matías Palavecino, Jorge Juárez, Emmanuel García y Esteban González; Leandro González y Marcelo Argüello. DT.: Cristian Molins.

Goles: en el segundo tiempo: a los 13 min. y a los 29 min., Lencina (AR); y a los 40 min., Bieler (AR).

Cambios: en el segundo tiempo: a los 10 min., Alejandro Gagliardi por Argüello (G); a los 15 min., Marco Borgnino por Cardozo (AR); a los 19 min., Leonardo López por Garcia (G); y Pedro Mune por Antunes(G); a los 33 min., Lautaro Bellegia por Juárez (G); y Francisco Gatti por E. Gonzalez (G); a los 35 min., Agustín Costamagna por Castillon (AR); y Nicolás Aguirre por Lencina (AR).

Estadio: Nuevo Monumental.

Árbitro: Bruno Bocca.

Con info de El Mirador