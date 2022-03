Conflicto en San Carlos Centro: concejales reclaman diálogo al intendente

La situación en San Carlos Centro no deja de complicarse, luego de la denuncia presentada por el intendente Juan José Placenzotti contra trabajadores municipales y concejales de la oposición.

Fue abordado por personas luego de brindar el discurso de apertura de sesiones, y la acusación fue presentada ante el Fiscal de la Unidad Fiscal Esperanza, Dr. Alejandro Benitez. Involucra al secretario general de SITRAM San Carlos y los otros tres ex empleados municipales, “Ante la complacencia, connivencia y complicidad de los Concejales de la oposición”, agregó el intendente.

Al respecto se manifestó el concejal Francisco Perezlindo, presidente del bloque Justicialista, quién lamento que la ciudad sea noticia por estos hechos siendo "una localidad muy tranquila con gente trabajadora".

Al parecer, el conflicto entre el intendente y los trabajadores municipales tiene larga data, y se habría profundizado con la pandemia. "Esto tiene que ver con el Concejo del cual formo parte, pero también con los trabajadores, el municipio y las relaciones con comunas, con el Gobierno provincial, con todo".

Para Perezlindo, hay una ruptura del diálogo entre los actores y los trabajadores no encuentran un canal para dialogar con el intendente. "No tuvieron posibilidades de acercarse y lo fueron a buscar al inicio de sesiones. Incluso hubo instancias de sanción ante el Ministerio de Trabajo porque el municipio no se presenta a la conciliación obligatoria".

Se trata de algo grave, porque significa que no hay comunicación entre trabajadores y su empleador, que es el municipio. "Esto se tomó como una instancia para despedir a trabajadores que estaban en conflictos con el municipio. Hay 3 trabajadores cesanteados, hay decenas de trabajadores con sumarios y sanciones, y eso se exteriorizó al Concejo municipal. El intendente perdió todos sus concejales, renunciaron por no estar de acuerdo con su política. Decidieron dejar de pertenecer a su propio espacio por el nivel de conflicto y agresión", manifestó el entrevistado.

"No se está priorizando el bien común de la comunidad, y quedaron sin diálogo los dos poderes. Eso que debería se run acto de crecimiento, terminó en una denuncia. Gran parte de las cosas que se mencionan son falsas. Me dijeron que yo instigué a trabajadores, pero no me citó ningún fiscal ni nadie. Estoy analizando ser yo quién inicie las acciones. Está todo filmado, hay testigos", apuntó.

Mañana se reunirán las comisiones del Concejo y se definirán acciones. Para el entrevistado no se puede legislar de esta manera, ya que "de cada tres ordenanzas, dos son vetadas. Esto puede verse en la página del municipio".

"Nunca pude hablar con él", dijo en referencia a Placenzotti. "Yo fui rival de él en el 2019, y lo llamé en ese momento para felicitarlo pero no me atendió el teléfono. Le mandé un mensaje y nunca me respondió. Me dijeron que no tenía obligación de hablar conmigo ni con nadie", dijo por último el edil.

