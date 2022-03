Fuerte explosión en una fábrica de pólvora en Rafaela

Una gran explosión en la sala de destilación de una fábrica de explosivos de minería de Rafaela que se escuchó con estrépito este miércoles a la madrugada en toda la ciudad. En principio, habría al menos dos heridos.

El hecho se registró alrededor de las tres, en uno de los depósitos de la firma Austin Powder. La fábrica está ubicada en el norte de la ciudad, en calle Luis Maggi al 700, en la intersección con Ayacucho.

Por las ondas expansivas, los vidrios de casas cercanas a la fábrica sufrieron roturas, en tanto, vecinos denunciaron un fuerte aturdimiento tras la detonación.

Los bomberos informaron que la situación en la fábrica fue controlada, mientras indicaron que dos empleados resultaron heridos, pero solo uno de ellos debió ser hospitalizado con cortes y una fractura de brazo.

"No hay que lamentar víctimas fatales ni graves, solo dos personas aturdidas. Los peritos están trabajando para ver qué sucedió y llevar la tranquilidad necesaria. La empresa ya está funcionando normalmente y no hubo mayores inconvenientes", señaló al aire de Cadena OH! Diego Álvarez, encargado de Protección Civil.

Según indicó el funcionario, el estallido podría haberse originado por un "problema de presión en alguno de los depósitos, pero estamos todavía esperando los informes técnicos de los bomberos zapadores y peritos de la empresa para saber qué pasó y que no vuelva a suceder", agregó.

Austin Podwer tiene una sede en Rafaela desde 1993 y otra en Bella Italia, donde se fabrican todas las líneas de explosivos. También tiene una base de distribución en Tandil, provincia de Buenos Aires y bases de operaciones en Cerro Vanguardia, Mina Pirquitas y Cerro Negro.

Comunicado de la empresa

"El 9 de marzo a las 2:27 h aproximadamente se produjo una explosión en la torre de destilación de una de las plantas de explosivos que la empresa tiene en la ciudad de Rafaela. Se desconocen las causas que originaron este hecho, la empresa ya está trabajando en esta investigación".

"En el lugar del hecho había dos personas que fueron rápidamente atendidas y derivadas a las instituciones de salud de la comunidad. Ninguna de ellas presenta heridas de gravedad".

"Tan pronto como ocurrió el incidente la empresa activó los protocolos internos de seguridad y dio aviso a las instituciones locales correspondientes. Los servicios de emergencias de la ciudad de Rafaela, Bomberos, Policía y Ambulancia, rápidamente se acercaron al lugar para asistir a las personas y lograr una pronta normalización de la situación".

"Como parte del protocolo de seguridad de la compañía se ordenó la evacuación del personal que se encontraba en el establecimiento y el cese de las actividades productivas".

