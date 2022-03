River y Deportivo Laferrere buscarán la clasificación en la Copa Argentina

River Plate, con toda su opulencia futbolística, procurará cumplir hoy con el trámite de eliminar a Deportivo Laferrere, un equipo de la Primera C, y clasificarse para los 16avos de la Copa Argentina de fútbol, competencia que ganó en tres de las pasadas cinco ediciones.

El partido, sin antecedentes ya que nunca jugaron entre si a lo largo de la historia, se desarrollará en el Estadio Padre Martearena de Salta, desde las 21.10, con el arbitraje de Pablo Giménez y televisado por TyC Sports.

El triunfador de este partido jugará ante el ganador de Barracas Central y Acassuso, con la posibilidad para el "Millonario", si se dan resultados ligados a la lógica, de jugar ante Boca Juniors recién en semifinales.

Todo el peso es de River, que utilizará jugadores que no enfrentaron a San Lorenzo por la Copa de la Liga, ya que ante un rival de categorías de ascenso se critica si vence por escasa diferencia y se le resta mérito si se golea ante la "debilidad" del rival.

El equipo de Gallardo, que no está jugando en el nivel que lo hizo la temporada pasada, está primero en la Zona A de la Copa de la Liga con 10 unidades, junto a Defensa y Justicia, Unión y Sarmiento de Junín.

Laferrere estará acompañado por muchos hinchas tomando en cuenta que pertenece al populoso partido bonaerense de La Matanza (con 1.700.000 habitantes) y a sabiendas de que este tipo de compromisos son complicados de repetir a lo largo de la historia.

En el certamen de la Primera C, el equipo "verde" marcha invicto tras cuatro cotejos sin goles en contra, a un punto del líder Berazategui, aunque con un cotejo más jugado. En el último cotejo, empate sin goles ante El Porvenir, jugó con suplentes de cara al compromiso con River.

Probables formaciones

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Jonatan Maidana o Emanunel Mammana, Javier Pinola y Elías Gómez; Bruno Zuculini; Agustín Palavecino, Juan Fernando Quintero, Tomás Pochettino, Nicolás De La Cruz; Braian Romero o Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.

Deportivo Laferrere: Carlos Morel, Agustín Vallejos, Hernán Ortiz, Lucas Mulazzi y Ariel Siliman; Pablo Monje, Hugo Zarco, Nicolás Vivas y Marcos Roseti; Gabriel Díaz y Enzo Castro. DT: Cristian Aldirico.

Cancha: Estadio Padre Martearena (Salta)

Arbitro: Pablo Giménez

Horario: 21.10

Televisa: TyC Sports.