Jaiver Sanguinetti comenzó a perfilar el equipo de Newell's

A Newell's se le viene encima el viaje a Junín para enfrentar, este sábado a partir de las 19.15, a Sarmiento. Ese encuentro por la sexta fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional será fundamental para llegar bien parado (anímica y deportivamente) al clásico del 20 de marzo.

Según contó Rosario3, el entrenador leproso dio en la última práctica la primera pista sobre la decisión que va a tomar acerca de la presencia o no de Pablo Pérez en el juego ante los verdes: en el equipo que probó, PP8 no estuvo en cancha.

El dilema sobre el experimentado volante radica en que está al límite de las tarjetas amarillas y una más lo dejaría al margen del derby. Por su juego, Pérez es propenso a ser amonestado y el DT lo sabe: por eso, entró en su lugar Juan Sforza.

No fue la única modificación: tampoco estuvo Armando Méndez, quien salió ante Atlético por una molestia aunque los estudios no arrojaron lesión. Evidentemente, será preservado durante la semana y si se repone al cien por cien, jugaría el sábado. Si no, se prepara Tomás Jacob.

En cambio, y pese a que en el primer entrenamiento de la semana, Cristian Lema y Juanchón García tampoco habían estado a la par del grupo por molestias, en entrenamiento siguiente sí jugaron entre los titulares y tendrán su lugar este sábado.