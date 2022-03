Tensión en el show de Uriel Lozano: el agresor tenía cinco denuncias por violencia

Uriel Lozano vivió momentos de tensión arriba del escenario en Federal, Entre Ríos, cuando una joven subió a besarlo y atrás un hombre quiso golpearlo. "Qué loco todo, ¿no?", expresó al aire en Cadena OH! el cantante, quien destacó el buen recibimiento que siempre tuvo en la localidad.

"Hace muchos años que voy a esa ciudad y la gente me recibe siempre muy bien. En el video se ve que estoy con una chica de la mano, que ganó una foto por participar de una convocatoria en una radio. En la otra mano tengo el micrófono. Cuando estamos haciendo la foto, yo estaba cantando y veo que se sube una chica y le dije: 'tranquila', y dejo que me de un beso. Me agarró la cara y los chicos vieron que era otra cosa, por eso yo me tiro para atrás y los chicos la sacan. No hizo nada, ella es fan y yo siempre estoy a favor de interactuar con la gente", explicó.

"Pero no estoy a favor de que el tipo suba atrás", apuntó contra quien sería la pareja de la joven. "No entendía qué quería y subió desaforado. Tampoco sabía si había hecho algo malo yo, pero digo a los chicos en el micrófono que lo dejen tranquilo, hasta que me di cuenta que me quería pegar".

Para el artista, si uno ama a una persona "tiene que dejarla disfrutar. Hay emociones muy lindas, lo digo por cualquier artista, no quiero pecar de vanidoso".

Esto pasó en mi localidad. En un baile una chica de la comunidad gitana totalmente enloquecida por Uriel Lozano sube a chaparselo y atrás el gitano queriendo golpear al cantante.😂🤦🏻‍♀️ .

Amo todo pic.twitter.com/pbsFq8iOzv — LaCumbi💚 (@CumbiDelAmor) March 14, 2022

Lozano celebró que esto haya salido a la luz, porque descubrieron que el hombre tenía más de 5 denuncias y le vivía haciendo la vida imposible a la muchacha. "Festejo que se haya descubierto eso, que esta chica sufre un calvario. La policía lo detuvo y se lo llevó. Ella se fue con él, lamentablemente. La gente entendió y aplaudió, no pasó nada y seguí". Aclaró que no tiene seguridad, sino que fueron los utileros, que están arriba del escenario, los que lo ayudaron.

"Me pregunto qué hubiera pasado si hubiera abrazado a la chica y le hubiese dado un beso. El título del video hubiera sido otro. Nos tenemos que cuidar mucho, por eso yo me cuido en hablar, en decir. Los opinólogos pensaban otra cosa, dijeron otra cosa, pero no fue así", dijo por último.

Escuchar también audio completo: