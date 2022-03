¿Por qué Duki frenó su show en Lollapalooza Argentina?

El Duki dijo presente en la primera jornada del Lollapalooza 2022. Además de su talento, el rey del trap desplegó su inmensa empatía por el público, por el que se mostró preocupado en reiteradas ocasiones cuando notó algo extraño. Esto hizo que frenara su show varias veces.

Durante la hora que duró su presentación, interrumpió sus interpretaciones por distintas situaciones en medio de la multitud. "¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Están haciendo señas ahí. ¿Están todos bien? ¿Hay alguien que se siente mal? Esa chica que levanta la mano, si la pueden ayudar, por favor", dijo en un momento, cuando el sol aún alumbraba a todos.

Ante este marco, se tomó unos segundos para decir: "Reyes, yo lo que más tengo ganas es que salten, griten y revoleen los brazos. A veces pasa que hay gente al lado que no disfruta las cosas igual que nosotros. Hay que tener empatía y entender que a la persona al lado tal vez le rompa las bolas que estemos saltando y metiendo codazos".

"Entonces, por favor, a mí me encanta que salten, pero tratemos de organizarnos. Los grupos que van a saltar se cierran en una ronda, tratemos de nos saltar para todos lados y sí un poco en el lugar. Y si alguien se siente mal, y está cerca, lo ayudamos a salir, por favor", indicó. Acto seguido, pidió 10 segundos para luego continuar con el espectáculo.

Tiempo después, durante su interpretación de Hitboy, El Duki volvió a detener su show. "Pará, pará. Vamos a parar un toque. Estamos saltando demasiado y hay gente que se va a lastimar. ¿Qué onda ahí?¿Estamos todos bien? Ahí hay una chica, porfa, ella", dijo Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga -su nombre real- y señaló el lugar al que la seguridad debía asistir. "Ábranse y déjenla pasar", pidió a la marea humana.

"Les pido por favor, estas dos últimas canciones, tratemos de no empujarnos porque sino va a haber gente lastimada y no van a terminar de ver todos los shows. Muchas gracias, guachos, por la excitación. A mí me encanta la energía, hermano, se los juro, hermano. Pero más que nadie quiero que esto termine bien y que nadie se lastime", cerró para proseguir con Malbec y Goteo.

"Muchísimas gracias. Perdón por las interrupciones, pero bueno, son cosas que hay que hacer para que esté todo dentro de la seguridad y que nadie se lastime", concluyó.