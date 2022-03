Aumentan las consultas por casos de gripe en el noroeste de Santa Fe

Las consultas sobre posibles casos de gripe comenzaron de manera incipiente en febrero y se consolidaron durante marzo en el noroeste de Santa Fe, situación que se repite en gran parte de la provincia.

De hecho, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, y confirmó que ayer empezó la distribución de las vacunas antigripales a las 24 jurisdicciones del país para empezar la aplicación a nivel nacional desde el viernes próximo.

“En este momento el impacto más importante es en pediatría, ya que hace dos años que no circula el virus de la gripe, y al no haber tenido contacto con el virus los niños y las niñas, son una población muy susceptible”, dijo Vizzotti.

La ciudad de San Cristóbal, en el noroeste santafesino, no fue la excepción: “Estamos cursando una enfermedad como es la gripe, a nivel no sólo Santa Fe sino que hay otras provincias afectadas. No es una epidemia pero sí una aparición de casos, en donde esta gripe tiene todos los síntomas iguales al Covid-19. En San Cristóbal hubo un incremento a nivel de consultas en la Guardia, la mayoría con pacientes con fiebre alta y en grupos familiares”, dijo la vicedirectora del hospital, Julio Villanueva, la Dra. Laura Argarañaz..

Tanto los síntomas como las formas de prevención son similares a los necesarios para la protección contra el Covid-19, aunque la gripe suele elevar la fiebre por encima de los 38° de temperatura corporal.

“La fiebre es acompañada de tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, de cuerpo, náuseas, agüita en la nariz. Se está viendo en la población de menores de 5 años y en adultos entre los 20 y los 40 años de edad. Son casos leves las consultas y casos graves hasta ahora no se registraron”, explicó la médica.

Según lo que detalló la vicedirectora del hospital, esta influenza tiene cuatro variedades: A, B, C y D. En general la A y la B son la más frecuente y los tipos que se han detectado fueron el 99% de la cepa H3N2 y el 1% de los casos con la cepa H1N1.

La gripe es una enfermedad viral que suele presentar en forma leve, sin embargo en niños pequeños, adultos mayores y personas con otras afecciones médicas graves, la infección puede conllevar complicaciones severas, provocar neumonía y en algunos casos causar la muerte. Por eso, los grupos con factores de riesgo son los priorizados para recibir la vacuna antigripal.

La cepa de gripe que está circulando actualmente es la influenza A H2N3. “Esta versión del virus ya está incluida en las fórmulas de las vacunas que van a empezar a aplicarse en pocos días. Esta cepa es similar a la que circuló en el hemisferio norte”, explicaron los especialistas.