El coqueteo de Ricky Montaner con otras mujeres

Rodrigo Lussich mostró en las bombas de Socios del Espectáculo las pruebas de que Ricky Montaner, mientras está alejado de Stefi Roitman, les pone likes a chicas sueltas de ropa en Instagram.

El conductor llevó adelante junto a Adrián Pallares un largo enigmático antes de asegurar que “estamos en condiciones de afirmar que descubrimos mirando historias de otras chicas a Ricky Montaner, el marido de Stefi Roitman”.

“A ver, vamos a mostrar las pruebas. La chica pone historias, las mira Ricky. Una chica pone historias, las mira Ricky. Otra chica, en cuolo, pone historias, las mira Ricky. Otra chica pone historias, las mira Ricky. Otra chica en culo pone historias, las mira Ricky. Otra chica pone historias y le gusta a Ricky. Esta rubia pone historias y le gusta a Ricky. Esta chica con el perro pone historias y las mira Ricky. Pone una foto en un balcón me dio en pelotas y en una piscina, le gusta a Ricky. Y esta que también está en culo, le gusta a Ricky”, cerró la exhaustiva enumeración Lussich, mientras leía cada captura sobre la pantalla, al mandar al frente, con pruebas, a Montaner.

Stefi Roitman y Ricky Montaner están distanciados y estarían atravesando una crisis matrimonial en la que ya se mencionó a la tiktoker Brianda Deyanara como tercera en discordia.

Luli Fernández contó la semana pasada los detalles de la posible separación de la pareja durante Los escandalones de Socios del espectáculo. La panelista admitió que “desde hace unos días corría el rumor de que había una crisis. Yo me pregunté cómo crisis si están recién casados”.

Leer también: Ricky Montaner y Stefi Roitman, rumores de crisis a dos meses de casarse

“Esta boda, muy comentada, una boda fastuosa que hicieron en Argentina para gastar menos guita, tuvo la particularidad de que no vimos por un buen tiempo la libreta”, acotó el coconductor Rodrigo Lussich.

Luli retomó para contar que “en el camino sucedió que ella vino a Argentina, está acá y la vimos cantando, y la realidad es que empezó a surgir en los portales que había una crisis porque a él se lo vio chichoneando. La última vez que Stefi Roitman publicó una foto con su amdao Ricky Montaner fue el 18 de febrero. No están juntos, pero es mucho tiempo. Y el tema no es que ella no postea nada más, él también le está haciendo un vacío”.

“Ella lo odia, le pone qué guapo, qué cool que sos, en esta foto horrenda. Esta foto espantosa. Entonces estamos en condiciones de afirmar que ella lo odia”, bromeó Rodrigo al analizar el comentario del último posteo de él.

Fernández dijo que Ricky “es maravilloso, pero ahí se lo ve raro. El último posteo fue el 18 en una foto donde también ella le dejó un comentario amoroso con ositos y le dice que es el más guapo y es horrenda”.

Leer también: Acusaron a Marlene Rodríguez de "maltratadora" y Montaner reaccionó

“Hay un tuit de ella que es significativo. Pasé un fin de semana lleno de todo, de recuerdos, de tristeza, de ansiedad. De ir y venir. También de emociones. Soy un tsunami espectacular, querría sentir con más calma pero no me sale, gente. Buena semana”, leyó Lussich.

Luli explicó que la causa del distanciamiento entre Stefi Roitman y Ricky Montaner puede ser que “aparece la tiktoker Brianda Deyanara. Y este beboteo es de ayer”.

“Ella le habla a alguien y llama la atención porque él le comenta mucho todo”, especuló Rodrigo. La panelista reconoció que “si mi marido le pone tantos corazoncitos rojos a alguien que bebotea de esta manera, le pongo un correctivo, mínimo”.

“Stefi está viniendo mucho a Buenos Aires y se habla de mudanzas y viajes. Y la verdad es que estuvo con un cirujano haciéndose unos retoques. Está acá porque está grabando para HBO, por un motivo de laburo”, cerró Fernández.

Fuente: El Trece