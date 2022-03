Javkin reclamó presencia de fuerzas federales en los barrios: "Veo pocos gendarmes"

Este jueves, el intendente Pablo Javkin volvió a referirse al problema de la violencia e inseguridad que golpea a Rosario. “No veo presencia de fuerzas federales en los barrios, en general veo pocos gendarmes”, indicó.

Javkin brindó declaraciones a la prensa este jueves por la mañana en el parque Scalabrini Ortiz donde participó del acto en conmemoración de los 46 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico militar.

En ese marco, el mandatario fue consultado sobre los últimos hechos de violencia y no perdió la oportunidad para criticar una vez más a los estados provincial y nacional por la falta de políticas eficaces en materia de inteligencia criminal que permitan prevenir delitos, que muchas veces se organizan desde las cárceles.

“En Rosario tenemos una explicación para la enorme mayoría de los crímenes que cometen personas que están detenidas y cumpliendo condenas. Leemos las sagas, los apellidos. Se produce el allanamiento de una casa frente a un hecho y resulta que ese crimen fue ordenado desde una celda donde estaba el teléfono desde el que partió la orden de asesinar a una persona”, marcó el intendente.

Y a la vez se preguntó: “¿Dónde están los servicios penitenciarios provincial o federal, con sus sistemas de inteligencia para evitar estos crímenes? Muchas veces se dice que la persona asesinada estaba implicada en una organización. En todo caso, tendrá que ser detenida y juzgada. Bienvenido sea que el gobierno nacional invierta en la lucha contra el narcotráfico, pero sobre todo debe tomar las potestades que tiene en materia de inteligencia criminal".

"Estamos esperando que se concrete el Destacamento de Gendarmería, que ya tiene su lugar. No veo presencia de las fuerzas federales en los barrios y la veo poco en general. Por eso espero que se habilite el nuevo destacamento. Hemos preparado todo lo que se necesita para ese cuartel. Hubo una polémica sobre si el terreno estaba preparado y se puso todo en una situación ridícula. Parece que todo queda en que si un jefe de Gendarmería manda a un efectivo a desmalezar un terreno", criticó.

Javkin analizó: "Estamos llegando a un punto en que lo que sucede dentro de las cárceles ordena la calle. Lo vengo diciendo hace tiempo y cada vez es más notorio. A tal punto, que se esclarecen más rápido los hechos porque con un allanamiento en una celda se resuelve un asesinato de un par de días antes”.

“Cuando uno ve el juicio de Alvarado y las investigaciones de los fiscales, uno se da cuenta que no falta investigación. No es un fenómeno oculto o que no se pudo dilucidar. Tenemos grupos organizados, bien identificados geográficamente, que acceden a armas y dan las órdenes. No puede ser tan difícil prevenir estos delitos. Si se hace un esfuerzo, se hace un juicio y no hay prevención para que la persona condenada no pueda seguir organizando delitos, ¿cuál es el sentido de todo esto?”, se preguntó.

“No tenemos un tema anárquico. Tenemos grupos organizados, con sus líderes detenidos, que desde la cárcel organizan los crímenes. No puede ser tan difícil intervenir en esta situación. Cuando comienzan las investigaciones, los fiscales allanan las celdas y encuentran el hilo de las extorsiones. En Rosario suceden estos hechos porque quienes tienen la posibilidad de intervenir para evitarlos no lo están haciendo y la prueba está en donde se organizan los delitos”, subrayó.