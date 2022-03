Denuncian faltante de combustible en distintas provincias del país

La situación por la cantidad de combustible disponible puso en debate a distintos sectores productivos con el Gobierno, que afirmó que no se registraba faltante de gasoil ni gas. Pero desde el campo y desde el transporte ya se advirtió que habrá complicaciones para la realización de sus actividades.

"Es un problema importante. Tiene varias eslabones la cadena y va a estar golpeando a quiénes están necesitados. Primero el campo, que demanda gasoil para levantar cosecha. Está pasando en el norte santafesino, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos y Chaco. También el corredor de ruta hasta llevar el grano a puerto. Pero después golpea al resto de las actividades, todo el transporte se está viendo afectado, incluso el transporte público de pasajeros", detalló Alberto Boz, responsable de la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior.

La raíz de todo, para el entrevistado, es que Argentina no se autoabastece de gasoil, desde hace más de 10; incluso con las destilerías actuales trabajando a pleno. El año pasado y el anteaño en pandemia, si bien el campo siguió trabajando, el resto de las actividades no, entonces no hubo necesidad de importar gasoil. Ahora que repuntó, hay que importar. "Esto no se hace porque el Estado no dio la mano que tendría que haber dado, porque el precio internacional está más elevado que el precio interno regulado por el Estado. Siempre el Estado quita carga impositiva para que se nivele, pero acá no está pasando, entonces no traen gasoil", explicó Boz.

"La matriz argentina es endeble, ya está faltando gasoil. Ya hubo cortes de gas en las estaciones de GNC en el gran Buenos Aires. Estamos con un déficit de 4 semanas y lo vamos a ir notando donde haya picos de demanda. Hay que recorrer estos lugares antes de escuchar las declaraciones que dicen que no hay faltante. Esto golpea mucho a la pequeña y mediana empresa, justo cuando podríamos recuperar un poco de venta".

Por último, el responsable de la entidad cargó contra el Gobierno nacional y afirmó que son la única actividad a la que se impuso un freno en los precios, desde mayo del año pasado a febrero de este. "No tienen en cuenta que nosotros vivimos de una comisión sobre esos precios que están pisando".

