Thomas Fort liquidó a sus primos Felipe y Marta

El familiar directo de Felipe y Marta fue picante a la hora de hablar de sus primos tras el festejo por el cumpleaños número 18 que hicieron hace dos meses.

“Todavía no apareció Felipe por la empresa, es muy chico y yo les recomendaría que se dediquen a estudiar que es lo mejor y solo a estudiar”, empezó diciendo el cantante en una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” (lunes a viernes a las 17 por las redes sociales de la radio).

En ese sentido, profundizó su relato: “Seguro que no se pueden hacer cargo de una empresa y no están capacitados con 18 años, además una empresa del rubro fabril, es un lugar triste que se va a trabajar, si tienen la posibilidad de hacer un estudio al lugar del mundo que quieran, un posgrado y prepararse, las de ellos siempre va a estar”.

“Si puede estar viendo y proponiendo cosas que se van a ir manejando como siempre, no hace falta que estén ahí clavados, si yo hubiese podido, hubiese elegido solo estudiar”, agregó.

Recordemos que el sobrino de Ricardo Fort se refirió hace unos días a la muerte de Gustavo Martínez y habló de “situaciones de violencia” en la casa de sus primos.

“Ellos queriendo cuidar la figura de Gustavo se callaron muchas cosas pero eso los convierte en víctimas también, siendo menores y sufriendo situaciones de violencia, se suicidó, no es que los chicos cumplieron la mayoría y se desvincularon del tutor, había cosas que estaban en un hermetismo total que los ponían en riesgo a ellos, Gustavo era violento con Felipe y Marta”, dijo al respecto Thomas.

Y cerró: “No podría haber sido tutor de los chicos no contando con su plena capacidad, todo ese famoso entorno que dice Felipe que son espectaculares no son tan espectaculares, al principio me puso muy mal lo que dijo Felipe de Gustavo pero porque no entendía, y con el correr de los días me fui enterando de cosas, tratar de que cada cosa esté en su lugar y no condenarlo a Gustavo porque era un buen tipo, mis primos son las víctimas”.

