Djorkaeff Reasco: "El equipo está pasando por un gran momento"

"El equipo está pasando por un gran momento, en lo personal estoy feliz. Fueron dos meses de adaptación, de trabajo muy fuerte. Me costó al principio, pero veo que ya voy estando al ritmo de mis compañeros", afirmó el ecuatoriano

Djorkaeff Reasco convirtió su primer gol con la camiseta de Newell’s y expresó su alegría por su presente. Tras el entrenamiento de este martes, el delantero habló en conferencia de prensa: «El gol fue una emoción tremenda, el cariño que me ha dado la gente en Rosario es espectacular y esa es la única manera de retribuir al hincha el cariño«.

«El equipo está pasando por un gran momento, en lo personal estoy feliz. Fueron dos meses de adaptación, de trabajo muy fuerte. Me costó al principio, pero veo que ya voy estando al ritmo de mis compañeros«, afirmó el ecuatoriano.

«Mi posición natural es 9, me siento cómodo, por mi estatura me dicen que no puedo jugar ahí. En el fútbol argentino van mucho al roce y a lo mejor por mi estatura me dicen que no puedo jugar ahí. Estamos viendo variantes. «Con Funez nos llevamos muy bien, tiene un gran potencial, nos conocemos bien y cuando entramos a la cancha tratamos de dar lo mejor«, destacó.