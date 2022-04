Julio Falcioni: "Entre los jugadores que dejamos afuera, están los 11 para jugar en Asunción"

Rosario Central y Colón igualaron 2-2 en el Gigante de Arroyito, donde Santiago Pierotti abrió el marcador para el Sabalero con complicidad del arquero Gaspar Servio y Wanchope Ábila convirtió su segundo gol desde la llegada al club. Los tantos del Canalla llegaron por intermedio de Emmanuel Ojeda y Luciano Ferreyra para dar vuelta transitoriamente el partido.

Luego tras ser consultado por el equipo para visitar a Cerro Porteño decía: "Los partidos de Copa no son para dar descanso, son para jugarlos con intensidad y profundidad. Entre los jugadores que dejamos afuera, están los 11 para jugar en Asunción, hoy dejamos 12 jugadores afuera del equipo. La idea era encontrar un resultado positivo y no sacrificar a un grupo base. Entre partido y partido hay pocas horas, es muy difícil".

"Hoy nos dimos cuenta que tenemos un "equipo base" y otro más joven, que seguramente tendrán nuevas oportunidades si seguimos jugando cada 72 horas".

Respecto a la jugada del gol anulado de Rosario Central comentaba "Miré el VAR de reojo y vi que el jugador de Rosario Central empujó la pelota con la mano".

En cuánto a la lesión del Kily Vega, "Vega tuvo un esguince en la rodilla y todavía no sabemos si es grave o no. Mañana lo vamos a mandar a hacerse estudios, pero esperamos que no sea nada y pueda estar en los siguientes compromisos"

"Queremos clasificar en los dos torneos. Que jueguen pocos jugadores no quiere decir que no le dé prioridad al torneo. No estamos en condiciones de perder jugadores por lesión, entre partido y partido no tenemos ni cuatro días de descanso" cerraba Julio.