Los Palmeras en junio en España: podrían agregar una fecha en Ibiza

Los 50 años de vida de Los Palmeras llegan con sorpresas nacionales e internacionales. La banda se embarcará en junio en una gira por varias ciudades de España, en el recorrido que realizan camino al oro.

Jorge Rodríguez, argentino radicado en Barcelona y uno de los organizadores de la gira, comentó a Cadena OH! que, si bien esperaban repercusiones "todo esto es más grande, superó nuestras expectativas. No paran de llamarnos periodistas, desde el Consulado argentino nos invitaron, y esto no pasa con otros artistas. Estamos muy contentos".

Desde el hito de la final de la Copa Sudamericana con el fenómeno santafesino, hasta su participación en un evento privado de Lionel Messi, Los Palmeras se convirtieron en un fenómeno mundial que, llegando a sus 50 años de historia musical, los ubica en la cima de su carrera.

La recorrida comenzará con un agasajo en el Viceconsulado de la Argentina en España, ya que la banda llega el día 8 de junio y recién el 10 tiene el primer concierto en Palma de Mallorca, en "Un lugar muy bonito, una sala más importante de la isla".

El sábado 11 se presentan en Barcelona, "en una sala muy mítica, antigua, también para unas 2500 personas". El domingo 12 llegarán Leganés, un pueblito pegado a Madrid, el jueves 16, viernes 17 y domingo 19, en Alicante, Valencia y Málaga, respectivamente.

La sorpresa es que están evaluando hacer una fecha en Ibiza: "Nos han llamado y nos pidieron que Los Palmeras lleguen a esa isla, sólo resta coordinar la fecha".

