Gastón García: "Llegó la hora de mostrarle al mundo lo que es Rosario en cuanto al deporte"

Es una de las personalidades deportivas más destacadas de la ciudad. Gastón García es sinónimo de judo en estas latitudes. Obtuvo diversas medallas en ocho Juegos Panamericanos y además participó en cuatro Juegos Olímpicos entre 1988 y 2000. En la previa de los III Juegos Suramericanos de la Juventud afirmó: “Nos llegó la hora de mostrarle al mundo lo que es Rosario en cuanto a lo que es el deporte”. También ponderó el Parque Único al sostener que “tener a todos los atletas y las actividades en un solo lugar no lo he visto en muchos lugares del mundo”.

“Cuando estos tipos de Juegos son en casa es como que son mucho más valorables. Es que se tiene a los afectos, a la gente que te acompaña más cerca. Y ahí surge el sentimiento de devolverles algo. Aunque para los deportistas, el único medio que tiene de retribuirles algo es mediante una medalla, logrando una presea”, apuntó García.

El ex deportista, quien obtuvo el quinto puesto en Atlanta 1996 en la categoría de –78 kg además agregó: “Que se realicen en Rosario estos III Juegos Suramericanos de la Juventud es muy importante. Esta es una ciudad de mucho deporte y cuenta con muchísimas chicas y chicos. A eso le agrego la gran cantidad de olímpicos que salieron de acá”.

El presidente de la Asociación de Olímpicos de Santa Fe y también entrenador además sostuvo: “La logística de la Municipalidad es perfecta. Tener contenidos a todos los atletas y todas las actividades en un solo centro no lo he visto en muchos lugares del mundo. Esto es un logro, sea de los funcionarios locales como de quienes dirigen la parte deportiva. Porque para los atletas tener todo en un punto es una gran comodidad. No se pierde tiempo viajando ni se gasta energía en cuestiones extradeportivas”.

Para García, el cambio de fisonomía en el parque Independencia “genera satisfacción y dan ganas de volver a competir”. El ex judoca remarcó que “ver todo esto en la ciudad es saber que se están haciendo cosas. Es un logro que nuclea a mucha gente que sigue haciendo mucho esfuerzo y muestra tener gran tenacidad desde la función pública deportiva para que estos Juegos marquen realmente lo que representa a nivel competitivo”.

“Uno siempre usa estas acciones de ponderar los Juegos porque es una gran motivación para el deportista que entrena a diario. Es una incentivación. Porque tener la posibilidad de vivir esto es sentirse parte realmente. El chico que venga a ver los deportes se contagiará y sumará adrenalina por querer llegar algún día a un certamen así o superior. Por eso es importante que los colegios y clubes participen. Esto es mucho más que Juegos”, deslizó.

Por último, dijo: “Hay que usar estos tipos de eventos para que los chicos entiendan lo que es el nacionalismo. Lo que representa el patriotismo. Los deportistas tienen que pensar en la bandera, deben agradecer la posibilidad que tienen de competir. Uno no lucha solo para colgarse una medalla, sino para su país, su familia y gente. Lo único que se anhela no es obtener solo una medalla. Hay cosas importantes y valorables como escuchar el himno, ver tu bandera en un podio o mostrarle al mundo que podemos organizar algo así y lo que realmente somos”.